La sigaretta elettronica bandita in America?

newsinforma

: Il monito inglese: “Usate la sigaretta elettronica, il fumo uccide” - SmookyLivorno : Il monito inglese: “Usate la sigaretta elettronica, il fumo uccide” - SmookyLivorno : Il monito inglese: 'Usate la sigaretta elettronica, il fumo uccide' - Ribilio : Il monito inglese: 'Usate la sigaretta elettronica, il fumo uccide' -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Come riporta Ansa, la Food and Drug Administrationna valuta la possibilità di vietare le sigarette elettroniche. Il motivo è legato all’enorme diffusione delle e-cig fra i teenager. Dallo scorso anno, c’è stato un vero e proprio boom, al punto che la diffusione dell’uso dei dispositivi tra i giovani è definita ‘epidemica’. La Fda ha concesso ai produttori 60 giorni per proporre un piano che impedisca ai giovanissimi di utilizzarla. Nel caso in cui non lo facciano, i prodotti potrebbero essere ritirati dal mercato. Sono promesse sanzioni a chi vende sigarette elettroniche ai minori. Anzi, le prime sono già arrivate per 131 aziende. Nel mirino non ci sono solo produttori, ma anche rivenditori. L'articolo Lain? proviene da NewsInforma.