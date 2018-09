La salute vien mangiando | chef Circiello a Fondi per #progettosp

salute : camminare previene l’insorgenza di insufficienza cardiaca : Secondo una ricerca condotta presso l’Università di Buffalo e pubblicata sul “Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure”, camminare o fare attività fisica ogni giorno potrebbe prevenire l’insorgenza di insufficienza cardiaca (o scompenso cardiaco): 30-45 minuti in più di attività fisica giornaliera possono ridurre del 9% il rischio di sviluppare insufficienza cardiaca. I risultati sono basati ...