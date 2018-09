La prova del cuoco | il pubblico è bollito mai ascolti così bassi per il programma di

Juventus - approvato il bilancio della scorsa stagione : club bianconero in perdita di 19 milioni : Il club del presidente Agnelli ha chiuso il bilancio della scorsa stagione con una perdita di 19 milioni di euro Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2018, che evidenzia una perdita di 19,2 milioni di euro che sarà` coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Lo rende noto la Juventus in un comunicato pubblicato sul suo sito ...

Animali : arriva la prova del Dna delle feci per inchiodare i padroni incivili : Possono essere finalmente smascherati i proprietari di cani maleducati, responsabili di imbrattare marciapiedi e giardini pubblici. Come? E’ semplice, grazie al test del Dna che permettere di identificare gli Animali analizzando il materiale genetico estratto dalle loro feci. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che grazie all’Associazione Italiana Allevatori (AIA) è stata realizzata in via sperimentale con il laboratorio di ...

Tragedia di Genova - un mese dopo. La prova del Cuoco e I fatti vostri effettueranno il minuto di raccoglimento : Un mese. Un mese esatto dalla Tragedia di Genova. Il 14 agosto scorso veniva giù il ponte Morandi, causando 43 vittime ed uno choc di cui la città ligure porta ancora i segni.Per la giornata di venerdì anche la Rai ha deciso di modificare il suo palinsesto, soprattutto per quanto concerne l’offerta di intrattenimento. In tal senso, alle 11.36 – ora esatta del crollo – La Prova del Cuoco su Raiuno e I fatti vostri su Raidue interromperanno ...

Francisco Franco - il Parlamento spagnolo approva la rimozione dei resti del dittatore : Madrid - Il Parlamento spagnolo ha approvato con 172 sì, due no e 164 astenuti, i popolari e i centristi di Ciudadanos, il decreto presentato dal governo di Pedro Sanchez che dispone la riesumazione ...

Equitazione - Mondiali 2018 : medaglie e pass olimpici in palio nella prova a squadre del dressage. Germania già nettamente avanti - Svezia e USA all’inseguimento : Non solo le medaglie, ma anche e soprattutto la chance di qualificarsi in anticipo per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La finale della gara a squadre del dressage ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA), rappresenta il primo momento clou di una competizione entrata ormai nel vivo. Dopo la prima giornata di gare, con la metà dei binomi scesi in pista, emerge in maniera netta la supremazia della Germania, già al comando ...

Antonella Clerici si racconta - da Portobello a La prova del Cuoco : “Ho visto un pezzo del debutto e mi ha fatto un certo effetto…” : “Mi scusi ma sono alle prese con il trasloco tra i vari scatoloni“, inizia così la lunga chiacchierata con Antonella Clerici mentre si giustifica per i pochi minuti di ritardo. Sorride e racconta la fase del cambiamento, l’ennesimo per la ragazza partita da Legnano e che in trent’anni di carriera ha condotto quasi sessanta programmi. Lascia il porto sicuro, cambia città e si prepara per una nuova sfida. Il 27 ottobre, ...

La prova del cuoco oggi : crepe al cacao di Maria Paola Calcaterra : La prova del cuoco: ricetta crepe al cacao, fichi e miele di Calcaterra Nella puntata di oggi, giovedì 13 settembre, del cooking show di Rai Uno La prova del cuoco, dedicata alla pasta lunga e a tutte le curiosità su questo argomento, la nuova padrona di casa, la conduttrice Elisa Isoardi, dopo aver dato spazio alla comica Valeria Graci, che è poi rimasta nelle vesti di giudice per un giorno, ha accolto anche la cuoca Maria Paola Calcaterra, ...

La prova del cuoco - nonostante l’impegno di Elisa Isoardi gli ascolti calano : Elisa Isoardi, si vede, ci mette tanto impegno. Il clima a La prova del cuoco sembra migliorato rispetto alla prima puntata, nonostante il programma sia partito sotto una cattiva stella. Eppure il pubblico scappa dal programma del mezzogiorno: al terzo giorno di rilevazione Auditel, già 300mila spettatori (pari a quasi due punti di share) hanno cambiato canale e scelto altro. Se gli ascolti del debutto (1.611.000 spettatori con il 15.95% di ...

La prova del cuoco non piace agli ex cuochi di Antonella Clerici? : Antonella Clerici: il vecchio cast non apprezza La prova del cuoco? La prova del cuoco è tornata da poco sul piccolo schermo con un’edizione tutta nuova. Il programma, come annunciato già in precedenza, ha subito alcune modifiche, e nemmeno poco rilevanti. Prima tra tutte le conduttrice. Antonella Clerici ha lasciato il posto a Elisa Isoardi. Ma non solo, il cast della trasmissione è stato completamente rivoluzionato a partire dai cuochi ...

prova del cuoco : Elisa Isoardi chiama Amadeus - ma lui è.. : Gli ascolti fermi intorno al 10% non stanno premiando 'La Prova del cuoco' condotta da Elisa Isoardi. La conduttrice aveva iniziato per sottrazione, ma con il passare dei giorni va per addizione. Urla,...