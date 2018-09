La prima T-shirt di Riccardo Tisci per Burberry

vanityfair

: RT @chiarezza_0: E a Venezia accade che un regista italico si presenta sul red carpet con un maglietta che recita 'Weinstein is innocent' L… - yamunin : RT @chiarezza_0: E a Venezia accade che un regista italico si presenta sul red carpet con un maglietta che recita 'Weinstein is innocent' L… - deb8479eaeef410 : RT @chiarezza_0: E a Venezia accade che un regista italico si presenta sul red carpet con un maglietta che recita 'Weinstein is innocent' L… - faulagghia : RT @chiarezza_0: E a Venezia accade che un regista italico si presenta sul red carpet con un maglietta che recita 'Weinstein is innocent' L… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Da quando, lo scorso marzo,ha svelato il nome dicome successore di Christopher Bailey, il fashion system è entrato letteralmente in fermento. Questo perché tutti si aspettano che il nuovo direttore artistico del brand britannico, designer e artista a tutto tondo, inizi una vera e propria rivoluzione che porterà il marchio ad aprire un capitolo tutto nuovo. E oggi, via Instagram, ne è arrivata la, succulenta ante. LEGGI ANCHEè il nuovo direttore creativo diQualche ora faha svelato infatti il suo primo capo d’abbigliamento per, parte di una serie da lui firmata che comprende esclusivamente delle creazioni da comprare entro 24 ore dal lancio. Si tratta di una T-nera con il logo ThomasMonogram, disponibile all’acquisto solo tramite Instagram e WeChat dalle ore 12, da ...