La nuova PlayStation 5 in arrivo per Natale 2019

nuova promozione di PlayStation Store : 70% di sconto acquistando due giochi : Lo Store di PlayStation ha da poco reso disponibile un'interessantissima promozione valida per alcuni giochi .Nello specifico, il negozio propone il 70% di sconto acquistando due giochi che aderiscono all'offerta. Andando sulla pagina dedicata, potete vedere che sono presenti titoli del calibro di Dishonored 2, Mad Max, Sniper Elite 4, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e molti altri.Nel caso in cui siate interessati all'acquisto di due titoli ...

Una nuova PS4 Pro per festeggiare 500 milioni di PlayStation : La PlayStation 4 Pro 500 Million Edition sarà venduta in 50.000 unità - presentandosi a tutti gli effetti come una rara edizione a tiratura limitata - in tutto il mondo a partire dal 24 agosto al ...