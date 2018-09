La ministra Lezzi | senza reddito di cittadinanza l' intero governo può avere problemi

La voce della Politica ''La ministra Lezzi e quel tabù sul petrolio lucano'' : L'economia della Basilicata mica dipende solo dai lavori che dovrà fare il sindaco di Matera per il 2019 ? Sicuramente è importante spendere bene i fondi comunitari ma se non tuteliamo i nostri mari ...

Puglia - il fuorionda dell’assessore Pd sulla ministra M5s Lezzi : “Da prendere a schiaffoni” : “La Lezzi? Da prendere a schiaffoni“. A parlare è l’assessore pugliese ai Trasporti del Partito democratico, Giovanni Giannini, che durante un fuorionda pubblicato venerdì 31 agosto, da Borderline24, si rivolge così al sindaco di Bari, Antonio Decaro, mentre sta discutendo del litigio, avvenuto lo scorso 23 luglio, tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e la stessa ministra M5s per il Sud, la salentina ...

Tav e Tap - la ministra Lezzi : “Lega? Troveremo un accordo in base a costi e benefici. Un rifiuto? I numeri sono numeri” : Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, è stata a Catanzaro per incontrare il presidente della Regione, Mario Oliverio (Pd), e con lui discutere dell’attuazione dei fondi europei. A margine della riunione, l’esponente del governo ha dichiarato che “ci sono diverse regioni in ritardo ma la Calabria è già a buon punto. È chiaro che così come tutto il Sud ha bisogno della quota ordinaria di investimenti che viene dall’amministrazione centrale”. Sul ...

Tap e Tav - scontro nel governo M5S-Lega. Salvini per il sì ma insorge la ministra Lezzi : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Ma la ministra per il Sud: «Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che l’Italia aspetta»...

Scintille nel Governo - la ministra per il Sud Barbara Lezzi - M5S - risponde a Salvini contro la Tap : Teleborsa, - Si fa sempre più aspra diversità di vedute Lega-5 Stelle, complicando non poco i rapporti nella maggioranza di Governo. Salvini, protagonista indiscusso in questi mesi, e Di Maio ercano ...

Tap - la ministra Lezzi a Salvini : "Al Sud servono infrastrutture" : La collega di governo grillina replica alle parole del ministro dell'Interno la necessità del gasdotto Trans-Adriatico

'Tap? Al Sud servono infrastrutture' - così la ministra Lezzi a Salvini - : Roma, 5 ago., askanews, - 'Caro Matteo Salvini, in Italia servono le infrastrutture ed in particolar modo ne hanno estremo bisogno il sud e le aree interne del centro-nord. È la carenza di questo ...

Tap e Tav - scontro nel governo M5S-Lega. Salvini per il sì ma insorge la ministra Lezzi : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Ma la ministra per il Sud: «Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che l’Italia aspetta»...

Tap - la ministra Lezzi a Salvini : “Al sud servono infrastrutture come strade e ferrovie” : “Caro Matteo Salvini, in Italia servono le infrastrutture ed in particolar modo ne hanno estremo bisogno il sud e le aree interne del centro-nord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha provocato una perdita ulteriore di posti di lavoro al sud di 300mila unità durante gli anni della crisi. strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti ...

Tap - lo strappo della ministra Lezzi : "Il gasdotto non serve né al Sud né all'Italia" : L'opera al centro delle polemiche dopo le promesse dei 5 Stelle di bloccarla durante campagna elettorale. La ministra contestata dai No Tap e protagonista di una lite con il governatore Emiliano

Lite fra la ministra Lezzi e il governatore Puglia Emiliano/ Video - Bellanova : "Cosa aggiungere?" : Scontro fra la ministra Lezzi e il governatore Puglia Emiliano. Video. Il presidente dei pugliesi: “E’ maleducata”, la replica dell'esponente del governo: "Tu lo sei!”(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Tap - lite tra la ministra Lezzi ed Emiliano : “Sceneggiata inaccettabile del presidente”. Lui : “Porti rispetto” : Sono volate pesanti accuse tra il ministro per il Sud Barbara Lezzi e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Al termine di un incontro convocato a Bari, per discutere del progetto del nodo ferroviario di Brindisi, tra i due è scoppiata una inaspettata lite. L’argomento, ancora una volta, il gasdotto Tap. Per la ministra Lezzi, l’appello lanciato dal governatore Emiliano ad Alessandro Di Battista a “trovare una ...

Video : Duro Scontro tra la ministra Lezzi e il governatore Emiliano in conferenza stampa : Video:Duro Scontro tra la ministra Lezzi e il governatore Emiliano in conferenza stampa Botta e risposta tra il ministro peril… L'articolo Video:Duro Scontro tra la ministra Lezzi e il governatore Emiliano in conferenza stampa proviene da Essere-Informati.it.

LITE FRA LA ministra Lezzi E IL GOVERNATORE PUGLIA EMILIANO/ Video - volano parole grosse per il Tap : Scontro fra la MINISTRA LEZZI e il GOVERNATORE PUGLIA EMILIANO. Video. Il presidente dei pugliesi: “E’ maleducata”, la replica dell'esponente del governo: "Tu lo sei!”(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:14:00 GMT)