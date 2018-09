La mano nera | storie di eroi sotto scorta

Vuelta di Spagna - Nibali - Pellizotti e De Marchi infiammano la 17ª tappa con una maxi fuga sulle strade dei Paesi Baschi : sul Balcon de Bizkaia le prove generali del Mondiale [LIVE] : Vuelta di Spagna, Nibali sta meglio e tenta il colpaccio nella 17ª tappa con una maxi fuga insieme ai compagni della Nazionale Pellizotti e De Marchi: la corsa in diretta Si sta correndo in queste ore la 17ª tappa della Vuelta di Spagna, con l’arrivo in salita sul Balcon de Bizkaia, nei Paesi Baschi: dopo una prima ora di corsa a velocità folle, all’attacco c’è una super-fuga che è stata portata via da un attivissimo ...

Romano vs Borgonovo : “Con quella camicia nera verrebbe qui col manganello a pestare chi non la pensa come lei” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato Pd, Andrea Romano, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo. Quest’ultimo si dichiara favorevole alla decisione annunciata dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di chiudere le attività commerciali la domenica e nei giorni festivi, e stigmatizza, al contempo, lo sfruttamento lavorativo dei giovani nei centri commerciali: “Io ne conosco tanti, magari Romano e altri non ...

Romano Fenati - bandiera nera in Moto 2 : 'Non sono stato un uomo - chiedo scusa a tutti' : È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono così, chi mi conosce bene lo sa! Nella mia carriera, sono sempre stato un pilota corretto. L'anno scorso sono stato uno dei ...

Moto2 – Gesto Fenati : non solo la bandiera nera a Misano - ecco la sanzione ufficiale per Romano : Romano Fenati penalizzato dopo il folle Gesto: ecco il provvedimento per il 22enne di Ascoli Piceno dopo il brutto episodio con Stefano Manzi Una domenica di gara trionfale per l’Italia al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con le vittorie di Dalla Porta, Bulega e Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Uno spiacevole episodio però ha rovinato questa domenica di festa a Misano: stiamo parlando del Gesto folle di ...

VIDEO Romano Fenati - follia a Misano! Schiaccia il freno di Manzi in rettilineo e prova a farlo cadere. Bandiera nera! : Ha del clamoroso ciò che è accaduto pochi minuti fa all’interno del GP di San Marino, in quel di Misano, per la classe Moto 2. Una delle stelle italiane della disciplina, Romano Fenati, è stato autore di un gesto davvero da dimenticare al più presto: una scorrettezza clamorosa che rischia di penalizzarlo davvero tanto per il futuro appena verrà giudicata dai commissari. Al termine di una battaglia piena di contatti con Stefano Manzi, ...

Sassari - saluto romano al funerale di un professore | Il figlio : rispettata la sua volontà : Una trentina di persone ha detto addio a Gianpiero Todini con fascio littorio e braccio destro alzato