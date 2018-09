ilfattoquotidiano

: ‘La corsara’, Sandra Petrignani ha dato al mondo le pagine necessarie per conoscere Natalia Ginzburg - ilfattoblog : ‘La corsara’, Sandra Petrignani ha dato al mondo le pagine necessarie per conoscere Natalia Ginzburg - IAMCALCIOBIELLA : ?? Mattia Gallo regala i primi tre punti del campionato alla Fulgor Ronco Valdengo ?? Cronaca e tabellino del match… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Come scrive Raboni della Ginzburg nel libro che ho tra le mani, lo stesso potrei dire io die del suo La corsara: “L’autrice ha adibito alla realizzazione di questo progetto le sue doti migliori e più tipiche di narratrice (…)”. Natalia Levi, poi Ginzburg, è cresciuta via via che voltavo lela mostra da bambina, solitaria e malinconica, intenta a scrivere brevi poesie; quindi giovane scrittrice di racconti conquistare l’amore di un ragazzo geniale e taciturno, amico dei suoi fratelli. Madre che trascina in salvo i suoi tre figli, il fascismo ha appena ucciso suo marito. Gli anni poi del Lessico, quelli dell’Inghilterra e quelli del teatro. E via fino alla donna anziana che si candida in parlamento con il Pci, fedele al motto che le ha lasciato Leone “sii utile agli altri”. Ho comprato La Corsara in fretta. Non proprio convinta per via delle oltre 400 ...