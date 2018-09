laprimapagina

: Su QuiRidoIO, la denuncia delle manovre speculative e la segnalazione fatta da CIA-Agricoltori Italiani Puglia di q… - CiaPuglia : Su QuiRidoIO, la denuncia delle manovre speculative e la segnalazione fatta da CIA-Agricoltori Italiani Puglia di q… - radiortm : Nick Luciani, ex solista de I Cugini di Campagna, sarà l'ospite d'onore della 32esima edizione della Sagra dell'uva… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Taranto. A non far dormire sonni tranquilli alle migliaia di produttori di uva dapugliesi non sono solo i