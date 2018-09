La Borsa non è un' isola in Europa

Generali in rally in Borsa - Donnet non eslcude altre acquisizioni : Ottima performance per Generali che scambia in rialzo del 2,74% , in linea con l'andamento sostenuto della Borsa di Milano. Al di là della fase positiva del mercato, il titolo beneficia anche del ...

"Autostrade non toccherà una pietra nella ricostruzione. Il settore va nazionalizzato". Atlantia debole in Borsa : Autostrade deve mettere i soldi per la ricostruzione del ponte Morandi ma non deve toccare "neanche una pietra". E se non li mette "ce li prendiamo dopo": lo afferma il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, su La7, ribadendo che revocherà la concessione. "I soldi ce li deve mettere Autostrade - spiega - o li mette subito o noi li anticipiamo e ce li prendiamo dopo. Nel decreto Genova ...

Telecom - non è Iliad il male oscuro che la fa cadere in Borsa : Il titolo viaggia è a sconto almeno del 25% rispetto ai multipli di Borsa del settore. Tuttavia secondo gli analisti di Exane – che martedì hanno dato il tono alla seduta da dimenticare massacrando il target price a 38 centesimi – è destinato a restare racchiuso in una “trappola di valore”...

Spread in calo - Fitch non spaventa i mercati. Borsa positiva : Mercati cauti dopo il taglio delle prospettive sull'Italia da parte di Fitch. Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre a 289 punti base, vicino ai livelli della chiusura di venerdì a...

Pierrel : offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati : Corre a Piazza Affari , il titolo di Pierrel che mostra un vantaggio dell'8,39%. Stamane 30 agosto, il gruppo ha annunciato i conti del primo semestre che si sono chiusi con ricavi in salita e una ...

Tra il dire e il non fare - il flop della Borsa in pochi mesi di "cambiamento" : Tutto questo ha avuto qualche conseguenza: in termini di fiducia e di incertezza su ciò che potrà attendere l'economia del Paese. In tal senso, il primo indicatore ci arriva dai mercati finanziari ,...

Wall Street punta a nuovi record. Tesla non abbandonerà la Borsa : Jerome Powell ha infatti ribadito che è appropriata la normalizzazione della politica monetaria, confermando così indirettamente le attese del mercato per nuovi rialzi dei tassi di interesse. A dare ...

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E perché non l'ha fatto : Il fondatore voleva delistare Tesla da Wall Street per avere maggiore libertà di manovra. Ma i suoi azionisti l'hanno bloccato

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E perché non l’ha fatto : (Foto: Getty Images) Sarebbero stati gli azionisti a far tornare Elon Musk sui propri passi. Tesla resterà in Borsa. Dopo la proposta, avanzata a inizio mese via Twitter dallo stesso Musk, arriva ora la marcia indietro dello stesso fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica. Musk ha annunciato la sua decisione attraverso una nota stampa. “Dopo aver considerato diversi fattori, ho informato il consiglio di ...

SpaceX di Elon Musk non si ferma. Mentre il magnate fa i conti con la Borsa : TeleBorsa, - Se Elon Musk fa i conti con la Borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla ...

TESLA NON SI RITIRERÀ DALLA Borsa/ Ultime notizie : Kalashnikov lancia la sfida a Musk : TESLA resta in BORSA: l’annuncio di Elon Musk. Ultime notizie: “E’ la strada migliore, niente delisting”. Torna sui suoi passi il visionario sudafricano, convinto dagli azionisti(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:32:00 GMT)