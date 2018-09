Kit Harington nuovo Batman al posto di Ben Affleck? La risposta di Jon Snow de Il Trono

Trono di Spade - Kit Harington rivela : “La Marvel è omofoba - nessun attore gay interpreta supereroi” : “C’è un grosso problema con la mascolinità e l’omosessualità che sembra non possano in qualche modo andare di pari passo”. A parlare è Kit Harington, il Jon Snow della serie tv Game of Thrones. Ospite del Toronto Film Festival, dove ha presentato il film “La mia vita con John F. Donovan” di Xavier Dolan, l’attore ha puntato il dito contro i Marvel Studios: “Perché non possiamo avere qualcuno che ...

Kit Harington o Ryan Gosling? Chi sarà il prossimo Batman? : Ormai è noto che le possibilità di rivedere Ben Affleck nei panni di Batman (dopo Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League) sono scarse (per la gioia dei suoi detrattori), soprattutto dopo il ricovero in rehab a causa della sua dipendenza dall’alcol. È quindi inevitabile chiedersi chi potrebbe sostituirlo e, tra i vari candidati, ora salta fuori a sorpresa anche il nome di Ryan Gosling. Per la precisione è stato l’attore ...