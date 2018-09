Kia ProCeed - La compatta diventa shooting brake

quattroruote

(Di giovedì 13 settembre 2018) La nuova generazione della Kia(la prima senza l'apostrofo) stacca col passato, evolvendosi da tre porte a. Figlia dellaConcept svelata durante lo scorso Salone di Francoforte, la terza variante carrozzeria della famiglia Ceed coniuga un look sportivo con buone doti dabitabilità interna, proponendosi anche in versione GT da 204 CV. Per vederla nelle concessionarie sarà necessario attendere il primo trimestre del prossimo anno, pochi mesi dopo la première mondiale, fissata per il Salone di Parigi (4-14 ottobre). Più bassa, lunga e sportiva. Laarriva a misurare 4.605 mm in lunghezza, 5 mm in più della Sportswagon, rispetto alla quale risulta anche più bassa di ben 43 mm, toccando i 1.422 mm, anche grazie a un assetto ribassato di 5 mm. Basandosi, come le sorelle, sulla piattaforma K2, il passo di 2.650 mm non cambia, mentre la capacità di carico ...