Katherine Langford | dopo 13 è protagonista di una nuova serie Netflix

Katherine Langford di Tredici in una nuova serie Netflix - l’attrice sarà la leggendaria Dama del Lago : Katherine Langford di Tredici resterà in casa Netflix per diventare la protagonista di un altro dramma prodotto dal servizio di streaming. La giovane attrice, infatti, come già riportato in precedenza, ha detto addio a 13 Reasons Why e non apparirà nella terza stagione della serie. La storia di Hannah Baker si è infatti conclusa. A giugno, Katherine commentò così l'addio a Tredici: “Credo che Tredici sarà sempre una parte importante della mia ...

Cursed : nel cast anche Katherine Langford di Tredici : Cursed avrà come protagonista Katherine Langford, attrice conosciuta per il suo ruolo in 13 Reasons Why – Trecidi. La nuova serie Tv di Netflix metterà al centro della trama la narrazione affrontata nel romanzo dal titolo omonimo, sotto la guida dei creatori Frank Miller e Tom Wheeler. Il ruolo della Langford riguarda Nimue, destinata a diventare la Signora del Lago. Cursed riporta in scena Katherine Langford Aumenta l’attesa dei fan ...

Katherine Langford : devi conoscere la sorella Josephine - che reciterà in un film ispirato a Harry Styles : Hai presente la saga "After"?