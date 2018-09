Juventus | test amichevole contro l' Under 23 | 1-0 | segna De Sciglio FOTO

Il primo Store della Juventus sbarca nella Capitale. E i romani - romanisti - protestano : ... non sarà Cristiano Ronaldo che è ancora un neofita e che sicuramente a Roma verrà più avanti, ma l'ex attaccante David Trezeguet presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero nel mondo.

La classifica di Serie A dopo la seconda giornata : Juventus e Napoli in testa - Ultime Notizie Flash : La classifica di Serie A dopo la seconda giornata: Juventus e Napoli in testa. Ecco la situazione dopo le prime due giornate di campionato

Lazio-Napoli - Inzaghi a testa bassa per ripartire dopo la sconfitta : “fatali certi blackout - contro la Juventus…” : Simone Inzaghi commenta la prima sconfitta del campionato della sua Lazio, l’allenatore dà la colpa ai ‘blackout’ dei biancocelesti contro il Napoli Le prime due partite della prima giornata di campionato assegnano tre punti alle due squadre che l’anno scorso si giocarono lo scudetto. dopo la vittoria della Juventus al 93° contro il Chievo, arriva infatti anche il trionfo del Napoli contro la Lazio. Il 2-1 rifilato ...

Diretta / Chievo Juventus streaming video e tv : testa a testa - quote - probabili formazioni e orario : Diretta Chievo Juventus, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Bentegodi per la prima giornata della Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:59:00 GMT)

Calciomercato 2018-2019 : quanti soldi hanno speso le squadre di Serie A? Totale di 1 miliardo di euro! La classifica completa - Juventus in testa : Quello che si sta per concludere sarà uno dei calciomercati più ricchi della storia della Serie A. Per la seconda stagione consecutiva, infatti, il nostro campionato supera il miliardo di euro in nuovi acquisti e resta l’unica grande Lega ad avvicinarsi alla Premier League. Per l’esattezza si sono spesi 1005,9 milioni di euro e c’è ancora tempo fino alle ore 20.00 di venerdì 17 agosto per superare i 1037,73 milioni di euro ...

Juventus - Benatia e Cancelo in gruppo. A 'porte chiuse' il test contro la Under 23 : TORINO - Juve di nuovo al lavoro al JTC in vista dell'esordio stagionale in campionato di sabato contro il Chievo . Dopo il riposo di ieri, concesso in seguito all'amichevole di Villar Perosa , la ...

DIRETTA/ Juventus A Juventus B (risultato live 3-0) streaming video e tv : Dybala sigla di testa : DIRETTA Juventus A Juventus B info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della classica partita amichevole in famiglia (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:31:00 GMT)

VIDEO/ Real Madrid Juventus (3-1) : highlights e gol. Allegri : ottimo test per noi (ICC 2018) : VIDEO Real Madrid Juventus (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita amichevole, in programma per la International Champions cup 2018. Vecchia Signora KO!(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Hackerato il profilo Instagram di Rich The Kid - chiesti al rapper testimonial della Juventus 750 mila dollari di ‘riscatto’ : Un riscatto per riavere indietro il proprio account Instagram: è questo quanto sta succedendo a Rich The Kid, rapper e testimonial della Juventus negli Usa Rich The Kid vanta 4,3 milioni di follower su Instagram e forse proprio per questo è stato preso di mira dagli hacker che si sono impossessati del suo account ufficiale. Come se non bastasse, i ‘rapitori’ del profilo social del rapper e testimonial della Juventus negli ...

Juventus - il debutto di Cristiano Ronaldo : l’incontro coi compagni - i sorrisi e i primi test fisici : La prima giornata di campionato è in programma domenica 19 agosto e per Cristiano Ronaldo è arrivato il momento di tornare a lavorare. La Juventus, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato il video dell’incontro tra il campione portoghese e i nuovi compagni di squadra, tra cui Bentancur, Dybala e Douglas Costa. L'articolo Juventus, il debutto di Cristiano Ronaldo: l’incontro coi compagni, i sorrisi e i primi test fisici proviene da ...

Juventus - da Cristiano Ronaldo a Higuain e Dybala : le foto dei test fisici dei Nazionali : Non solo Cristiano Ronaldo: anche Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado hanno sostenuto i test fisici e sono poi scesi in campo per il primo allenamento della ...

Juventus BAYERN / Streaming video e diretta tv : testa a testa e orario - quote e probabili formazioni : diretta JUVENTUS BAYERN, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Miami, esordio per i bianconeri nella International Champions Cup 2018(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:47:00 GMT)

Sorteggio Champions League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario e teste di serie dei gironi. Presenti Juventus - Napoli - Roma e Inter : La stagione calcistica riprenderà tra un mese e con essa tornerà anche la Champions League. Il nuovo format prevede quattro italiane al via: ci sarà ovviamente la Juventus campione d’Italia, decisa più che mai a dare la caccia alla Coppa dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, e insieme ai bianconeri anche Napoli, Roma e Inter proveranno a dire la loro nella più prestigiosa competizione continentale per club. Sarà un percorso lungo, ...

Ronaldo-Juventus - bufera Fca - protestano gli operai Due giorni di scioperi a Melfi : L'arrivo di Ronaldo fa infuriare gli operai FCA: indetto sciopero a Melfi L'Unione Sindacale di Base all'attacco: "Ai lavoratori chiesti sacrifici a livello economico, poi spendono centinaia di milioni per un giocatore" Segui su affaritaliani.it