Juventus | si ferma Barzagli | problema muscolare

Juventus - le ultime dall'infermeria : si ferma Barzagli : Per la cronaca, ha segnato Mattia De Sciglio, e in campo c'erano, reduci dalle Nazionali, Perin, Rugani e Betancur. Per gli altri, lavoro personalizzato. Barzagli ha terminato anzitempo l'allenamento ...

Juventus - le ultime dall’infermeria : si ferma Barzagli : Barzagli fermo ai box dopo l’allenamento odierno della Juventus, il calciatore ha accusato un problema muscolare Con l’arrivo di tutti i calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive Nazionali, la Juventus è tornata ad allenarsi al completo questo pomeriggio, intensificando la preparazione in vista della sfida di domenica alle 15 contro il Sassuolo. Il menu di giornata oggi prevedeva una sgambata amichevole contro la ...

Juventus - il web si scatena : “si ferma la corsa dello ‘Scansuolo'” : Si avvicina l’inizio della quarta giornata del campionato di Serie A, dopo la pausa per le Nazionali il massimo torneo italiano si prepara a tornare a regalare spettacolo. L’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri che guida la classifica con 9 punti, alle spalle il Sassuolo, vera sorpresa di questo avvio di stagione. Nel frattempo il web si è scatenato nelle ultime ore, nel mirino è finita ...

Infortunio Pjanic - tegola Juventus : si ferma il centrocampista bianconero : Infortunio Pjanic – La Juventus ha iniziato bene la stagione, il club bianconero è l’unico club a punteggio pieno ed un grande protagonista è stato sicuramente il centrocampista Miralem Pjanic, nelle ultime ore non sono però arrivate buone notizie. Il bosniaco infatti rischia di saltare il prossimo impegno della Nazionale a causa di un Infortunio, nella gara contro l’Irlanda del Nord Pjanic è stato costretto a lasciare il ...

Chievo Juventus si gioca/ Serie A - confermato il debutto di Cristiano Ronaldo al Bentegodi : Chievo Juventus, come altre sette partite della prima giornata di Serie A, si gioca regolarmente: è dunque confermato il debutto di Cristiano Ronaldo in bianconero, sabato al Bentegodi(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 19:06:00 GMT)

Juventus - si fermano Benatia e De Sciglio : i dettagli : Benatia e De Sciglio alle prese con qualche problema fisico durante i recenti allenamenti con la Juventus di Massimiliano Allegri La Juventus ha svolto un allenamento mattutino oggi al ‘Continassa’, proseguendo la preparazione in vista del campionato, il cui esordio è previsto esattamente fra una settimana a Verona. Domani i bianconeri effettueranno un allenamento al mattino e poi, nel primo pomeriggio, partiranno per Villar ...

Juventus - il curioso metodo-Rugani per fermare Cristiano Ronaldo in allenamento : Da ieri pomeriggio la Juve ha iniziato a mettere nel mirino la prima sfida del campionato 2018/2019. Infatti, i bianconeri da mercoledì hanno cominciato a lavorare con il gruppo al completo visto che si sono finalmente riuniti il gruppo dei nazionali e quello dei giocatori che hanno partecipato alla tournée americana, l'unico assente è Blaise Matuidi che è atteso a Torino nella giornata di venerdì. Dunque da ieri Massimiliano Allegri ha potuto ...

Juventus - come fermare Cristiano Ronaldo? Il metodo Rugani è molto semplice : L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha inevitabilmente alzato il livello di preoccupazione di tutti i difensori che si troveranno di fronte il fuoriclasse portoghese. fermare l'ex Real Madrid ...

Juventus : si scherza e si ride - ecco come Rugani ferma Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Ronaldo sembra già inserito alla grande nei meccanismi della Juventus. Il clima è assolutamente tranquillo e scherzoso e nella partitella d’allenamento con porticine Rugani ferma Ronaldo in maniera bizzarra. ecco IL VIDEO: Rugani ed il trucchetto infallibile per non far segnare Cristiano Ronaldo [VIDEO]L'articolo Juventus: si scherza e si ride, ecco come Rugani ferma Cristiano Ronaldo [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - C'è un solo modo per fermare Ronaldo : è il metodo Rugani! : TORINO - Giocate di fino e colpi di altissima tecnica. Questo si è intravisto nel primo allenamento della super Juventus , in cui Massimiliano Allegri ha visto i protagonisti della tournée ...

“BONUCCI VUOLE TORNARE ALLA Juventus”/ Ultime notizie Milan : Leonardo conferma - Marotta “siamo al completo” : Bonucci ALLA Juventus-Higuain al Milan, Ultime notizie: intreccio di mercato tra la società bianconera e quella rossonera. Coinvolti anche Caldara, Benatia e Pjaca.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Incredibile Juventus - vicino il ritorno di Bonucci : Gattuso conferma - Higuain al Milan : 1/12 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Lo sciopero Fiat contro Cristiano Ronaldo alla Juventus? Un flop clamoroso - si sono fermati in 5! : Cristiano Ronaldo ha fatto talmente tanto discutere da portare ad uno sciopero assurdo, fortunatamente non avallato dagli operai Fiat “Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo turno. La percentuale di adesione è stata dello 0,3%”. sono le parole ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie - Marotta conferma : “Partì tutto dall’operazione Cancelo” : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:59:00 GMT)