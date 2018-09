Juve | gli auguri a Cannavaro

Serie A - gli arbitri della 4ª giornata : Juve-Sassuolo a Chiffi : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della quarta giornata di campionati, in programma domenica 16 settembre. Tre gli anticipi del sabato: alle 15 Inter-Parma, dirige Manganiello,, alle ...

Polveriera Juventus - in tre hanno chiesto la cessione : mezza rivoluzione a gennaio - ‘big’ scontenti [NOMI e DETTAGLI] : Il campionato si è fermato per lasciare alle Nazionali, prestazioni non entusiasmanti per l’Italia in Nations League, pareggio contro la Polonia e sconfitta contro il Portogallo, la situazione nel girone può considerarsi in salita. Nel prossimo weekend torna in campo la Serie A, l’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri, i bianconeri dovranno vedersela con la sorpresa delle prime giornate, il ...

Women's Champions League : Juve pari all'esordio - la Fiorentina ipoteca gli ottavi : La Fiorentina ride, la Juventus un po' meno. Nell'andata dei sedicesimi di Champions League, le due squadre italiane - che oggi giocavano la prima partita ufficiale della stagione - ottengono una ...

Bonucci - vergogna social : augura la morte ai figli del giocatore della Juve : Un follower non meglio precisato se la prende con i figli di Leonardo Bonucci, augurando loro addirittura di essere ammazzati dopo la pubblicazione di un’immagine di del difensore della Juventus con Lorenzo e Matteo su Instagram. E il difensore bianconero questa volta non ha taciuto, rispondendo in maniera netta: “forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo ...

Juve - hater augura la morte ai figli di Bonucci. E lui : 'Nessuno potrà sollevarti dallo schifo' : Immediata è arrivata anche la risposta del giocatore: 'Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa ...

Juventus - Bonucci e i figli ancora presi di mira sui social : minacce e insulti : Immediata è arrivata anche la risposta del giocatore: 'Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa ...

Juventus-Brøndby 2-2 - Champions League calcio femminile : una super Barbara Bonansea tiene aperta la qualificazione agli ottavi di finale : Si conclude sul 2-2 il match d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2019 di calcio femminile tra la Juventus Women e il Brøndby. Una partita molto emozionante quella che si è tenuta allo stadio “Silvio Piola” di Novara e che ha visto le bianconere passare in vantaggio sul finire del primo tempo grazie ad una straordinaria Barbara Bonansea. Nella ripresa qualche errore difensivo di troppo ha favorito le danesi ...

Sorpresa Juventus - Sami Khedira rinnova : i dettagli : Sami Khedira ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, un fulmine a ciel sereno in merito al centrocampista tedesco “Juve e Sami Khedira: la storia continua. Il centrocampista ha rinnovato fino al 2021“. La Juventus ha annunciato il rinnovo del centrocampista tedesco sino al 2021. Un annuncio un po’ a Sorpresa dato che in estate si è parlato del possibile addio di Khedira allettato da un’esperienza negli ...

Juve - Ronaldo sceglie il riposo. Il Portogallo? No - è tutto dei bianconeri : La prossima volta che vi sentite in colpa per avere dormito 10 ore in una sola notte, mostrate alla coscienza una foto di Ronaldo. Seriamente: Cristiano dà al riposo una importanza altissima e questi ...

Gigi Buffon - l'ex Juve fatto fuori da Turchel : il ragazzino gli frega il posto : 'Ho fatto una scelta, che però non è definitiva' così Thomas Turchel annuncia a RmcSport la sua momentanea decisione di mettere in panchina Gigi Buffon per lasciare spazio al portiere francese ...

Juventus - Ronaldo torna alla Continassa : ricominciano gli allenamenti in attesa di Sassuolo e Valencia : La Juventus ricomincia a lavorare per preparare le prossime partite contro Sassuolo e Valencia. Oggi sono tornati alla Continassa alcuni dei calciatori impegnati con le proprie Nazionali come Perin, Bonucci, Chiellini e Bentancur, i quali hanno svolto lavoro di scarico. Allenamento normale per coloro che invece sono rimasti a Torino: tra questi anche Cristiano Ronaldo che, dopo aver rinunciato alla chiamata della Nazionale, si è concesso ...

Juventus - Pjanic : “Proviamo a vincere tutto - Cristiano ci migliora” : “La Champions come obiettivo primario? Il mister ha detto chiaramente che alla Juve giochiamo sempre per provare a vincere tutte le competizioni. Poi a volte si riesce con un po’ di fortuna e altre volte no. Ma negli ultimi quattro anni per due volte siamo andati in finale e non è poco“. Così a ‘Pressing’, su Canale 5, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic. “Ci è mancato qualcosa per vincerla ...

Top 11 Fifa : Buffon e Chiellini candidati - quattro gli Juventini : Tra i nomi in lizza anche l'interista Sime Vrsaljko che ha disputato la finale dei Mondiali con la Croazia