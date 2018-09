Jeep Cherokee | la prova de Il Fatto it – Il segreto è nel prezzo – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 settembre 2018) Arrivava alle nostre latitudini nel 1984 la, una decina d’anni dopo il debutto negli States. Veniva costruita inizialmente sullo stesso pianale SJ della Wagoneer, che però era considerata la sorella “ricca”. In 44 anni di vita i numeri sembrano nondimeno essere dalla sua parte, visti i 4 milioni di pezzi venduti in totale. In realtà la generazione attuale, la numero cinque arrivata nel 2013, hafaville nel mondo ma meno in Italia, dove a scricchiolare non è stato tanto il prodotto quanto il suo posizionamento: troppo alto, per concorrere con profitto in un segmento tutto sommato bello agguerrito. Così, complice il recente tagliando di metà vita commerciale, l’aggiornamento dei contenuti è andato di pari passo con quello dei listini, ora molto più appetibili: 43 mila euro ild’attacco dellaLongitude 2.2 ...