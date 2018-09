J-Ax | Tutto tua madre | Testo | Audio | MP3

J-AX/ Esce il singolo 'Tutto tua madre' e dà contro al Governo : "Rispetto i grillini - ma non i leghisti" : Rabbia e politica vanno a braccetto, nel nuovo singolo di J-AX. Lo anticipa lui raccontando il progetto: "Assurdo che il Governo porti avanti un'ingiustizia".(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:43:00 GMT)

Tutto tua madre è il nuovo singolo di J-Ax per i 25 anni di carriera : Il nuovo singolo di J-Ax è Tutto tua madre. Il brano arriva a qualche settimana dal debutto al Fabrique di Milano per le 5 date con le quali chiuderà i suoi primi 25 anni di carriera prima della lunga pausa già annunciata. Il brano arriva in radio a partire dal 14 settembre e rappresenta un ritorno da solista dopo il grande successo del progetto congiunto che ha condotto con Fedez, arrivando fino allo Stadio San Siro nel quale ha cantato ...

Marsela (CasaPound) : “Situazione Ostia responsabilità sopratTutto della politica” : Roma – Luca Marsella, consigliere di CasaPound al X Municipio di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sugli sgomberi a Roma “Una ragazza di 28 anni italiana con due bambini, di cui uno disabile, è stata sfrattata con la forza –ha raccontato Marsella-. Da consigliere ho cercato ...

LETTERA DI UNA PROFESSORESSA. "Intellettuali di Tutto il mondo unitevi - contro la deriva pericolosa del populismo e della miseria" : Pubblichiamo la LETTERA di una professoressa, Antonella Botti, che esprime preoccupazione per la piega odierna del dibattito politicoNon ho vissuto l'età dei totalitarismi, l'età della morte del pensiero critico ma oggi più che mai posso considerare quanto sia pericoloso il sonno della ragione. Nell'età del ritorno dei Malvolio di montaliana memoria un semplice prendere le distanze non può bastare, non è ...

Marocco - 17enne rapita e stuprata dal branco/ Ultime notizie - è stata torturata con tatuaggi su Tutto il corpo : Marocco, 17enne rapita e stuprata dal branco: Rabat sotto shoc. Ultime notizie, è stata torturata con tatuaggi su tutto il corpo: ecco il tragico racconto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:22:00 GMT)

HARRY E MEGHAN MARKLE/ Niente custodia legale per eventuali figli : decide Tutto la regina Elisabetta : HARRY e MEGHAN non avrebbero la custodia legale dei loro figli. A impedirglelo, una legge del 1717 varata da Giorgio I. Ma le cose, oggi, sono leggermente diverse.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:11:00 GMT)

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : 'NOTTE DI BOLLICINE' - Tutto PRONTO A PORTO MAURIZIO PER LA NOTTE BIANCA DI SABATO ... : Via Caboto " Shady Grove Irish Music e Country Blues Spettacoli itineranti " Magie nel centro storico, Artirsti di strada Band musicali Disco Inferno La Premiata Banda Verderame the Groove Matteo ...

Tattoo mania : Tutto ciò che c’è da sapere per farsi o togliersi un tatuaggio : Sette milioni di italiani possiedono oggi un tatuaggio (il 12,8% della popolazione). Per chi invece ancora non ce l’ha e vuole farsi tatuare simboli, disegni, scritte e volti impressi sulla propria pelle, la miglior soluzione per farlo in sicurezza è scegliere centri e tatuatori professionali, che rispettano tutte le norme igienico/sanitarie previste dalla legge italiana. “Anzitutto è importante rivolgersi a centri abilitati – spiega il ...

Presentazione calendari Serie C - slitta Tutto : situazione sempre più delicata : “Alla luce dell’elevato numero di procedimenti a tutt’oggi pendenti dinanzi alla Giustizia Sportiva il cui esito influisce inevitabilmente su questa Lega, oltre allo scenario a dir poco incerto in ordine alle società che andranno ad integrare l’organico del Campionato Serie C, Lega Pro è costretta a prendere atto della impossibilità di procedere alla Presentazione dei calendari per la data del 7 agosto p.v. originariamente stabilita”. Lo ...

Un Emmy a Rovazzi l'intellettuale. Luca Bottura dà i voti a Tutto : Le recensioni senza inutili millanterie del giornalista e autore comico per L'Espresso: ogni settimana la graffiante satira sull'attualità