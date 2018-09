J- Ax presenta il nuovo singolo dedicato a chi non riesce ad avere figli «Un dramma che

Mercedes-Benz presenta il nuovo GLE : carattere e intelligenza : Il nuovo GLE rivoluziona nuovamente un segmento che ha inaugurato più di venti anni fa, introducendo numerose innovazioni e...

Ducati presenta il nuovo Scrambler Icon protagonista della Joyvolution : Disponibile sul mercato da novembre, sarà ancora più divertente, confortevole e sicuro grazie ai nuovi contenuti elettronici

presentato il più avanzato iPhone mai creato e il nuovo Apple Watch : "È il più avanzato iPhone che abbiamo mai creato'' ha dichiarato Tim Cook sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, durante la consueta presentazione settembrina dei nuovi modelli Apple. Questo dopo aver affermato “Oggi porteremo l'iPhone X su un nuovo livello”. Le sue prime parole non erano state però per il nuovo smartphone, ma dedicate al consumatore che “è al centro del mondo Apple” e alle cifre: “Sono più di 2 miliardi gli iOS device ...

Valentina Allegri presenta il nuovo fidanzato al papà : ecco chi è [NOME - FOTO - DETTAGLI] : 1/35 ...

Roma. presentato il nuovo bando di Servizio Civile Volontario : Presentato il nuovo bando per il Servizio Civile Volontario 2018 di Roma Capitale alla presenza della sindaca Virginia Raggi, dell’assessore

Calcio - bagno di folla in Comune per la presentazione del nuovo Savona : Sono qui perchè chi vive di sport è ambizioso. Il Savona è costruito per fare un campionato importante, non ci nascondiamo'.

Ponte Morandi - Renzo Piano presenta il nuovo viadotto : “È il simbolo di una città che si rialza - durerà 1000 anni” : “Per il momento lo chiamerei ‘il Ponte’, perché questo non è un Ponte qualunque, ma l’elaborazione di un lutto, simbolo di una città che si rialza” così l’archistar Renzo Piano ha presentato oggi in Regione Liguria il progetto per il nuovo Ponte sul Polcevera. “Il nuovo Ponte dovrà durare mille anni – continua l’architetto – non è una battuta. Il nuovo Ponte sarà in acciaio. Dovrà essere un Ponte semplice e parsimonioso, ma non ...

LAURA PAUSINI presenta IL NUOVO SINGOLO/ Il 7 settembre esce “La Soluzione” - ballad tra amore e inquietudine : Domani, 7 settembre, uscirà il NUOVO SINGOLO di LAURA PAUSINI, "La Soluzione". La cantante racconta la nostalgia del passato e il coraggio di guardare verso un NUOVO futuro (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 08:34:00 GMT)

