J-AX Esce il singolo ' Tutto tua madre' e dà contro al Governo | Rispetto i

Esce il nuovo singolo di J-Ax - "Tutto tua madre" : "Tutto tua madre", questo il nome del nuovo singolo di J-Ax che uscirà domani e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Una canzone che prende spunto da un problema attuale e che lo stesso cantante rapper ha voluto raccontare per spiegare il testo e il significato della canzone:"Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita senza riuscirci, situazione in cui, per qualche anno, mi sono ...