Italia | Salvini in copertina su Time | ' volto nuovo d' Europa'

Salvini : Draghi aiuti e consigli l'Italia e non la critichi : "Conto che gli italiani in Europa facciano gli interessi dell'Italia come fanno tutti gli altri Paesi, aiutino e consiglino e non critichino e basta". Lo afferma il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito delle parole di Mario Draghi.

Migranti - Salvini : 7 barchini in acque maltesi - non verranno in Italia : "Almeno 7 barchini, veloci e con pochi immigrati a bordo, 62 persone,, si trovano in acque maltesi. Queste non sono navi in difficoltà, questo è evidentemente traffico di esseri umani". Lo scrive su ...

Anche per l’Italia di Salvini possibile lo stesso trattamento di Orban : “Non è realistica” l’ipotesi dell’apertura di una procedura d’infrazione sullo stato di diritto (art. 7) per l’Italia, come avvenuto per

Moscovici : "Italia un problema - in Europa dei piccoli Mussolini" | Salvini : "Si deve sciacquare la bocca" : Il presidente della Bce, Mario Draghi, interviene sull'Italia: "Dopo i danni causati da alcune dichiarazioni politiche, poi modificate a più riprese, ora conteranno "i fatti". Il commissario agli Affari economici bacchetta Roma, Salvini replica duramente.

Augusto Minzolini : 'Perché per Matteo Salvini l'unica alleanza possibile è con Forza Italia' : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno votato compatti si Victor Orban e hanno accettato di andare in minoranza. Cosa che 'rende ancora più emblematica la loro convergenza. I grillini, invece, hanno ...

Moscovici : in Italia piccoli Mussolini L'ira di Salvini e Di Maio : Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici torna a parlare dell'Italia come d i un problema all'interno della zona Euro e ha chiesto al governo del nostro Paese un bilancio credibile per ...

«Il nuovo volto dell’Europa» : Salvini in copertina sul Time Italiani in prima pagina : foto : L’intervista al vicepremier nel numero che uscirà il 24 settembre: i temi sono immigrazione, lavoro, rapporti con la Russia e con gli Stati Uniti

MIGRANTI "ACCORDO GERMANIA-Italia"/ Ultime notizie - patto Seehofer-Salvini - cosa cambia per il nostro paese? : MIGRANTI, Germania "patto con l'Italia per rimpatri". Ultime notizie, Seehofer “Mancano la firma di Salvini e la mia ma arriveranno". I tedeschi sicuri che l'Italia firmerà l'accordo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:01:00 GMT)

SALVINI : "ALLARME TUBERCOLOSI IN Italia PER INVASIONE SENZA REGOLE"/ Vicenza - la smentita della Prefettura : Da Vicenza scatta l'allarme TUBERCOLOSI in tutta l'ITALIA. Un immigrato malato è scappato dal centro di accoglienza. È stata lanciata l'allerta dal Presidente del consiglio reigonale.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:50:00 GMT)