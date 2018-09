Italia | Nava lascia presidenza Consob | questione solo politica

L’Uomo del Giorno : Fabio Cannavaro - nel 2006 il capitano dell’Italia Campione del Mondo : Fabio Cannavaro è nato a Napoli il 13 settembre del 1973. Considerato uno dei migliori difensori nella storia del calcio, nel 2006 è stato Campione del Mondo con la Nazionale italiana, della quale ha detenuto il record di presenze dal 2009 fino al 2013 (136, superato poi da Gianluigi Buffon), e della quale è stato il capitano dal 2002 al 2010; è inoltre il secondo giocatore con più presenze da capitano in Nazionale (79, ancora dietro ...

Consob - M5s e Lega : “Nava è dipendente Ue. Incompatibile con la presidenza di un’authority Italiana - si dimetta” : Dopo i 5 Stelle, ora anche la Lega chiede le dimissioni del presidente della Consob Mario Nava. I capigruppo di Camera e Senato dei due alleati di governo scrivono in una nota congiunta che Nava “si è dichiarato certo che non vi sia alcuna irregolarità nel suo operato e nella sua nomina. Eppure il Commissario Oettinger ha confermato che l’attuale presidente della Consob ‘rimane soggetto agli stessi doveri e diritti’ dei ...

Cannavaro : 'Felice per il ritorno del Parma - ma la Juventus fa paura. E in Italia non torno...' - : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'attuale allenatore del Guangzhou Evergrande scaccia i brutti ricordi per concentrarsi sulle emozioni di una sfida mai banale, in particolare per chi l'ha ...

Fifa 19 : Pardo e Nava ancora protagonisti della telecronaca Italiana? : Una delle domande che più spesso è stata fatta in questi mesi dagli appassionati di Fifa è quella relativa ai telecronisti della versione italiana di Fifa 19. Finalmente siamo in grado di dare una risposta, grazie al video pubblicato da Dr.Whi7es, che ha avuto modo di provare la demo al Gamescom di Colonia: confermata per […] L'articolo Fifa 19: Pardo e Nava ancora protagonisti della telecronaca italiana? proviene da I Migliori di Fifa.

NAVE DICIOTTI - SCONTRO Italia-MALTA SUI MIGRANTI/ Ultime notizie - Meloni ‘con’ Salvini : “serve blocco navale” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 MIGRANTI. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:43:00 GMT)

Tragedia nel Lago di Como : Italia in lutto. Nessuno immaginava che sarebbe potuto accadere proprio a loro : Un’estate Italiana da dimenticare per quel che riguarda le vittime. Il bilancio sale drammaticamente di giorno in giorno, tra incidenti stradali, malori, l’influenza legionella in Lombardia e anche le tragedie dell’acqua, come quella accaduta nelle acque del Lago di Como, a Nesso, poco distante dal capoluogo dove un sommozzatore di 47 anni è morto a causa di un imprevisto durante un’immersione. Si tratta di Ettore ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia prenota la prima medaglia nella spada femminile - Navarria in semifinale : La spadista azzurra affronterà in semifinale la sorprendente svizzera Luara Staehli, sicura comunque la prima medaglia per la Nazionale italiana L’Italia prenota la prima medaglia ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina. L’ipoteca sul podio l’ha messa Mara Navarria nella spada femminile. La friulana dell’Esercito, salirà in pedana alle 19.50 (le 13.50 in Italia) per sfidare in semifinale la sorprendente ...

Navarria - prima medaglia per l'Italia : A fermare la sua corsa è stato però nel turno dei 16 il campione del Mondo 2017, l'ungherese Andras Szatmari che ha respinto sul 15-13 il tentativo di rimonta dell'azzurro. Luca Curatoli, infine, è ...

Migranti - l’Italia cede 12 unità navali alla Libia : cosa prevede il decreto e quanto costerà : Il decreto del governo prevede la cessione ai libici, a titolo gratuito, di 12 motovedette attualmente a disposizione della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. L'Italia formerà gli equipaggi e fornirà supporto logistico fino a fine anno. Lo stanziamento totale per il provvedimento è di circa due milioni e mezzo euro.Continua a leggere

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

La furia scandinava sull'Italia : grandine e nubifragi spezzano l'Estate : Peggiora il tempo sulle regioni settentrionali per una perturbazione in arrivo dal Nord Europa. A scontrarsi contro le Alpi sarà la "furia scandinava", un proiettile di aria fredda che ...

Lieto fine per Nhimadè : la bimba che camminava sulle mani è arrivata in Italia : Nascere in un villaggio della Guinea Bisseau, piccolo Stato dell'Africa occidentale, non è semplice, soprattutto se si è menomati. Ma, a volte, il destino offre una seconda occasione per sorridere e ritornare a vivere. E' quanto successo a Nhimadè, una bimba di 9 anni venuta al mondo con un'importante disabilita' fisica che le consentiva di camminare solo con le mani, strisciando a terra. Un giorno però, la piccola ha incontrato Matteo Rizzo, un ...

Lieto fine per Nhimadè : la bimba che camminava sulle mani è arrivata in Italia : Nascere in un villaggio della Guinea Bisseau, piccolo Stato dell'Africa occidentale, non è semplice, soprattutto se si è menomati. Ma, a volte, il destino offre una seconda occasione per sorridere e ritornare a vivere. E' quanto successo a Nhimadè, una bimba di 9 anni venuta al mondo con un'importante disabilità fisica che le consentiva di camminare solo con le mani, strisciando a terra. Un giorno però, la piccola ha incontrato Matteo Rizzo, un ...

Nhimadè - la bimba che camminava sulle mani arriva in Italia. Andrà in affido al geometra che scoprì la sua storia : ENNA - Arriverà oggi nell'aeroporto di Catania Nhimadè, 9 anni, la bimba nata senza una gamba, con un accenno di piede e con un sorta di piccola pinna al posto di una mano, in un villaggio della ...