Italia | morto scrittore e poeta Guido Ceronetti

“Addio a un genio”. Lutto nella cultura Italiana. Morto Guido Ceronetti : Lutto nel mondo della cultura italiana. Filosofo, poeta, scrittore, giornalista e drammaturgo aveva da poco compiuto 91 anni. Si è spento a Cetona a 91 anni Guido Ceronetti. Uomo di vasta erudizione e di sensibilità umanistica, cominciò a collaborare nel 1945 con vari giornali; la sua presenza sul quotidiano La Stampa ebbe inizio nel 1972. Di rilievo la sua attività di traduttore, sia dal latino (Marziale, Catullo, Giovenale, Orazio) sia ...

Morto Guido Ceronetti - fustigatore delle cattive abitudini degli Italiani : D'altronde la politica gli appariva del tutto asservita «all'economia dello sviluppo», un meccanismo infernale che «trasforma le società umane in aggregazioni di schiavi di un produrre che non ...

Milano - primo morto per eroina sintetica in Italia : Il Sistema nazionale di Allerta sulle droghe ha comunicato oggi il decesso, avvenuto nel 2017, di un uomo di 39 anni per aver assunto “ocfentanil” venduto come eroina

Roma : E’ morto Wladimiro Lembo - figura storica dell’animalismo Italiano : Roma -“Ieri e’ venuto improvvisamente e prematuramente a mancare Wladimiro Lembo, figura storica dell’animalismo italiano e protagonista di numerose battaglie di civilta’ e di liberta’. Gli animalisti perdono un sincero amante degli animali, un attivista esemplare, un compagno di tante battaglie, prima con il Comitato Difesa Animali Verona, la LAV (Lega anti vivisezione) e poi come co-fondatore nel 1998 ...

Shock per il calcio Italiano - morto calciatore ex Cagliari in un incidente stradale [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/6 LaPresse/Donato Fasano ...

“È crollato tutto”. Italia - esplosione nella nota località di mare : c’è un morto : Un’esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non ancora identificato, è stato estratto dalle macerie. In base alle testimonianze potrebbe trattarsi di uno dei due fratelli proprietari dell’appartamento al primo piano, due uomini di circa 50 anni. La deflagrazione, secondo le prime ...

Virus West Nile - morto un uomo a Ferrara : è la 17esima vittima Italiana della febbre del Nilo : Ancora una vittima del Virus West Nile: è stato registrato a Ferrara il decesso numero 17 in Italia della febbre, causata dalle zanzare infette. Si tratta di un uomo di 77 anni, residente a Biella, che si trovava ai Lidi di Comacchio in vacanza con la famiglia. Secondo il Centro europeo di controllo delle malattie, l'Italia è stato il paese con il maggior numero di infezioni.Continua a leggere

“È ancora in giro!”. Choc in Italia - auto sulla folla : ci sono feriti e un morto. L’uomo è in fuga : Cosa possa accadere alla mente umana alle volte è davvero inspiegabile. Sarebbe potuta essere una vera e propria tragedia quella consumatasi in Sicilia nella tarda serata di ieri. Un’auto pirata si è abbattuta sulla folla a Palagonia in provincia di Catania. Da ieri sera è caccia a un uomo di 52 anni che, nella serata di venerdì 31 agosto, a bordo della sua Fiat Punto, ha travolto un’intera famiglia in una strada senza sbocco: ...

Calcio Italiano in lutto : è morto Mario Facco : ROMA - ' La Lazio, il suo presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore biancoceleste Mario Facco e si uniscono al dolore ...

Lazio - morto Mario Facco : difensore della squadra campione d'Italia nel 1974 : Lasciato il campo, Facco ha vestito i panni dell'opinionista a Rai Sport e nelle emittenti locali. Da anni viveva a Fregene, sul litorale laziale, dove oggi si è spento dopo una lunga malattia. 'La S.

