Italia - in caso di retrocessione in Lega B di Nations League l'Europeo non è in pericolo : Dopo una prima partita non brillantissima da parte dei ragazzi di Roberto Mancini contro la Polonia, lunedi è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Portogallo allo Stadio Da Luz. I lusitani, privi di Cristiano Ronaldo, decidono le sorti della partita grazie al gol realizzato dall'ex milanista Andrè Silva. Ciò che più preoccupa non è il risultato, ma un gioco privo di idee e un attacco sterile: rispetto alla partita contro la Polonia, il ct ...

Salvini : «Troppi migranti - così torna la tubercolosi in Italia» Proiettile al pm che ha indagato sul caso Diciotti : Il ministro dell'Interno su Facebook: «Gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di disastri e di invasione senza regole e senza controlli»

THE CONJURING - IL CASO ENFIELD/ Su Italia 1 il film con Vera Farmiga (oggi - 12 settembre 2018) : The CONJURING - Il CASO ENFIELD, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 12 settembre 2018. Nel cast: Vera Farmiga, Patrick Wilson e Frances O’Connor. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Commercio - il caso svizzero : con i negozi chiusi la domenica rotta verso Italia - Francia e Germania : Cosa fanno molti abitanti del Canton Ticino la domenica e gli altri giorni festivi dell'anno? Vanno a fare la spesa chi a Ponte Tresa o a Maccagno, in provincia di Varese, chi a Cannobio, nel Verbano ...

La Bild attacca l’Italia sul caso fasce : “Una follia” : Il tema delle fasce standard volute dalla Lega sta diventando un vero e proprio caso, allargandosi oltre confine. La Bild, giornale tedesco, ha commentato la vicenda non risparmiando aspre critiche: “Il calcio italiano ha altre preoccupazioni” – ha tuonato il quotidiano. Ieri Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, ha cercato di mediare tra Lega e club, sostenendo che si troverà presto una soluzione al ...

L’Italia spaccata in due sul caso della nave Diciotti : il 53% è pronto a bocciare la linea di Salvini : Siamo all’inizio di settembre e il clima di opinione è in Italia non dissimile da quello degli altri Paesi avanzati: le famiglie pensano all’inizio delle scuole e fanno il bilancio dell’estate. Comincio quindi dal ricordo degli ultimi giorni del mese di agosto, che è stato segnato da due eventi. Il primo, che giganteggia nella mente di 8 italiani ...

“Anna è morta”. Italia sotto choc. Un caso terribile a soli 12 anni : Non c’è l’ha fatta Anna Pizzarelli, la 12enne precipitata dal terzo piano di un’abitazione nel centro di Taranto. Ha lottato con tutte le forze di cui è stata capace ma alla fine si è dovuta arrendere tra il dolore, le lacrime e i pianti di genitori, amici e parenti. È morta la sera di mercoledì 5 settembre, poco prima delle 22. Le sue condizioni erano apparse subito come molto gravi.La 12enneera stata ricoverata nel reparto di rianimazione ...

Caso Nazionale - l'accusa di Mancini : "Mai così pochi Italiani in A. Ci vuole più coraggio" : Ma quando allenava l'Inter anche lui giocò con 11 stranieri titolari Il Caso Nazionale di Roberto Mancini scuote il campionato appena partito e riapre con la forza di numeri sconosciuti una questione ...

Fedez-Ferragni : il gate AlItalia riservato agli invitati diventa un caso politico : Paolo Stefanato Ieri mattina alle 11.30 da Linate è partito per Catania un Airbus 319 di Alitalia con un gruppo di viaggiatori un po' speciale: 120 persone invitate al matrimonio di Chiara Ferragni e ...

Caso Regeni - Amnesty Italia : “Al-Sisi a Di Maio ha detto ‘Giulio è uno di noi’? Offensivo e inaccettabile” : “‘Giulio è uno di noi’. detto da Al-Sisi, ossia da colui che sovrintende al sistema repressivo che ha inghiottito Giulio Regeni e migliaia di egiziani, è qualcosa di completamente Offensivo e inaccettabile. A furia di blandirlo e riverirlo, è arrivato a questo punto”. Il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury è intervenuto su Twitter per condannare le dichiarazioni del presidente egiziano dopo l’incontro con ...

Mantova - la Domus diventa un caso. Comune e Italia Nostra : «Demolitela» : «Abbattete la Domus romana di piazza Sordello». Se da più parti, subito dopo l'inaugurazione di un anno e mezzo fa, si era levato tale appello, ora due distinti fronti stanno lavorando affinché la ...

EGITTO - DI MAIO CAUTO SUL CASO REGENI/ Amnesty : “Italia non tema nel chiedere la verità” : CASO REGENI, Di MAIO incontra il presidente Al-Sisi in EGITTO: "svolta su indagini entro fine anno. La verità va accertata". No novità sul ricercatore italiano ucciso: critica di Amnesty(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:32:00 GMT)

[L'inchiesta esclusiva] Il disastro per Autostrade per l'Italia è una miniera d'oro : indennizzo miliardario anche in caso di mancata ... : anche se fosse colpevole di mancata manutenzione come ad esempio potrebbe accadere per la drammatica vicenda del ponte Morandi, seppure ad oggi nel registro degli indagati della procura di Genova non ...