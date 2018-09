Italia | Draghi | danni da parole politici su deficit | Bce si aspetta

Draghi avverte l'Italia : non c'è contagio - il Qe finirà come previsto : Le vicende italiane riguardano l'Italia. Non coinvolgono - al momento, almeno - Eurolandia nel suo complesso e quindi non consigliano di cambiare l'orientamento della politica monetaria. Il presidente ...

Draghi avverte l’Italia : non c’è contagio - il Qe finirà come previsto : È un’illusione l’idea che il Qe possa essere prolungato per venire incontro all’Italia: la sua funzione, ha del resto spiegato, «non è quella di assicurare che i deficit pubblici siano finanziati in tutte le situazioni». Anche perché l’aumento dei tassi italiani non ha avuto ripercussioni negli altri Paesi europei...

Manovra Italia - Draghi : le parole hanno fatto danni - aspettiamo i fatti. Il Qe finirà il 31 dicembre : Confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo. Draghi sull’Italia: le parole sulla legge di bilancio hanno creato danni, confido in Conte, Tria e Moavero...

