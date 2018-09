ISRAELE-PALESTINA Nodo profughi | la mossa di Trump che può cambiare l' agenda

Trump (pro) Palestina - scaricata ISRAELE e annuncia : “Pagheranno caro prezzo per Gerusalemme capitale” : Trump a sorpresa “scarica” Israele: “pagherà caro prezzo per Gerusalemme capitale e per ambasciata Usa”. Presidente Usa “crea il caso”: ai palestinesi, “ora è il loro turno” Il “gioco” cui stiamo assistendo in queste ore alla Casa Bianca e in particolare con il presidente Donald Trump, forse, ce lo ha insegnato Mourinho (oggi allenatore del Manchester United): quando ci sono delle difficoltà, anche ...