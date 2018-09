Isoardi lo annuncia | ma Amadeus non c' è | Sedotta e abbandonata

Elisa Isoardi - imbarazzo a La prova del cuoco/ Video : annuncia Amadeus - ma in studio non arriva nessuno e... : Elisa Isoardi commette la prima gaffe a La prova del cuoco con la complicità di Amadeus e il fidanzato Matteo Salvini tira fuori tutta la sua gelosia.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:40:00 GMT)

Elisa Isoardi lo annuncia - ma Amadeus non entra in studio : 'Io - sedotta e abbandonata' : Anche Elisa Isoardi - ormai è appurato - non è immune dall'imbarazzo che spesso provoca il bello della diretta. Nella puntata del 12 settembre de La prova del Cuoco, la conduttrice piemontese è ...