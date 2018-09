iPhone XS vs iPhone XS Max vs iPhone Xr | Il Confronto

Apple ha presentato i nuovi iPhone 'tenS' ed un orologio per chi soffre di cuore : ...nuovo orologio potrebbe finire per essere un incentivo per molti che lo acquisteranno ad andare con sempre maggior frequenza dal cardiologo o ad iniziare a farlo! Autore Matteo Pani Categoria Scienza ...

Qualche chicca che forse non sapete sui nuovi iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr : Apple ha ufficializzato i nuovi iPhone 2018, Xs, Xs Max e iPhone Xr. Ecco Qualche curiosità che forse non sapete Qualche chicca che forse non sapete sui nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr Apple ha presentato i 3 nuovi iPhone, iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display […]

Apple iPhone Xr : un'occasione low cost mancata... apposta! : A Cupertino si tengono stretti gli alti margini di guadagno, quelli sì fanno schizzare le azioni verso l'alto e rendono Apple una delle società più ricche del mondo. Le novità Del resto le novità ...

Quanto sono grandi i nuovi iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto : Volete sapere le Dimensioni dei nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Eccoli confrontanti con diversi smartphone in commercio Quanto sono grandi i nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto Apple ha presentato i 3 nuovi iPhone, iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display […]

iPhone XR : ecco l’iPhone con Liquid Retina e A12 Bionic : Apple ha annunciato iPhone XR con display LCD “Liquid Retina” edge-to-edge con supporto a vasta gamma cromatica e True Tone e lo stesso design a tutto schermo di iPhone Xs e Xs Max, ma con un telaio in alluminio anziché in acciaio. Oltretutto, l’iPhone XR ha molti degli stessi gesti e funzioni di iPhone X, con lo scorrimento verso l’alto per sbloccare e nessun tasto home. iPhone XR è privo di 3D Touch, ma include una ...

iPhone XR : specifiche - uscita e prezzo del modello “economico” : È definito modello economico, eppure iPhone XR ha un prezzo che parte da 889€ per la versione base con storage interno di 64GB. Kuo ha avuto ancora una volta ragione (avere accesso ai dati sulle forniture è un vantaggio notevole) affermando che la versione IPS di iPhone 2018 sarebbe arrivato in ritardo. L’economico (mica tanto) iPhone XR Al primo impatto visivo sembra un iPhone X inserito nelle cover di iPhone 5C, all’interno però, ...

Perché (NON) comprare i nuovi iPhone XS - XS Max e XR! : Apple ha presentato i nuovi iPhone: evoluzione e non rivoluzione, come già descritto nel nostro articolo dedicato ai nuovi iPhone XS e iPhone XS Max. Nel video che vedete in alto vi parlo dei motivi per cui dovete comprare (e non comprare) i nuovi dispositivi, senza dimenticare che durante l’evento del 12 Settembre sono stati presentati anche iPhone XR e Apple Watch Series 4.

Evento Apple 2018 – Diretta Live dallo Steve Jobs Theater – New iPhone Xs /Xs MAX/ Xr : Evento Apple 2018 – Live dallo Steve Jobs Theater – New iPhone Xs /Xs MAX/ Xr e molto di più Eccoci giunti a settembre e come di consueto Apple sta per lanciare i suoi nuovissimi iPhone iPhone Xs /Xs MAX/ Xr nuovo Apple watch 4 e nuovo iOS!! È possibile seguire la Diretta Direttamente …

Come funziona la modalità dual-SIM su iPhone XS e XS Max : La lotta di Apple alle schede SIM ha origini lontanissime: quando Steve Jobs cominciò a progettare il primo iPhone, pensò fin da subito che fosse un supporto da far sparire. Secondo il fondatore della Mela, quelle piccole schede plastificate erano inutili e complicavano la vita degli ingegneri così cercò di mediare con le grandi compagnie di telecomunicazioni per capire se ci fossero le basi per mettere su una SIM virtuale: salvare tutte le ...

iPhone XS e XR a confronto con gli avversari Android : (Foto: Apple) Il suffisso S accanto al nome degli iPhone presentati ieri a Cupertino indica chiaramente che quella in arrivo è una generazione di smartphone di affinamento rispetto alla rivoluzione rappresentata l’anno scorso da iPhone X. I gadget vantano infatti a bordo i processori A12 Bionic — i primi sul mercato costruiti con processo produttivo a 7 nanometri — e dal punto di vista delle prestazioni non avranno probabilmente rivali; ...

iPhone XS e XR - quanto costano i nuovi smartphone Apple? : Il prezzo dei nuovi iPhone XS e XS Max segna due traguardi per il mondo degli smartphone: da una parte certifica che quella che un tempo chiamavamo fascia alta di mercato (cioè tutti i dispositivi top di gamma intorno agli 800 euro) è stata definitivamente superata da un segmento ancora più premium che staziona tranquillamente sopra i mille euro; dall’altra, pur riconoscendo alla Mela la volontà di frenare i prezzi – i modelli base dei ...

iPhone Xs - Xs Max e Xr : i nuovi smartphone Apple convincono. Ma quale acquistare? : Tutto come da copione. iPhone Xs e Xs Max sono i nuovi smartphone Apple per la fascia alta del mercato, mentre il modello Xr è stato pensato per contenere i costi e strizzare così l’occhio al pubblico più giovane, grazie anche alle tante colorazioni sgargianti. L’offerta dell’azienda di Cupertino, svelata ieri, si arricchisce dunque con altri tre dispositivi, ognuno dei quali può soddisfare esigenze specifiche. La peculiarità ...