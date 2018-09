iPhone Xs Max Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : iPhone Xs Max è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. iPhone Xs Max Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato iPhone Xs Max? Stai pensando di Comprare iPhone Xs Max? In entrambi i casi, ottima […]

iPhone XS vs iPhone XS Max vs iPhone Xr : Il Confronto : Mettiamo a Confronto i nuovi iPhone, XS, XS Max e Xr per aiutarvi a decidere quale nuovi iPhone comprare iPhone XS vs iPhone XS Max vs iPhone Xr: Il Confronto I nuovi iPhone sono finalmente tra noi, iPhone Xs, Xs Max e Xr sono i tre nuovi smartphone della casa della mela morsicata e che […]

Tech - Apple presenta i nuovi iPhone XS e XS Max : news 13/9 : Ieri la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone della Apple, presso lo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Le novità riguardano i due nuovi melafonini e il nuovo Apple Watch che riesce persino a fare l’elttrocardiogramma. Apple presenta oggi i nuovi device di ultimima generazione: iPhone XS e XS Max L’inizio dell’evento Apple di ieri, 12 Settembre 2018, è iniziato in stile Mission Impossible. Lo show si è svolto come di consueto ...

Qualche chicca che forse non sapete sui nuovi iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr : Apple ha ufficializzato i nuovi iPhone 2018, Xs, Xs Max e iPhone Xr. Ecco Qualche curiosità che forse non sapete Qualche chicca che forse non sapete sui nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr Apple ha presentato i 3 nuovi iPhone, iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display […]

Quanto sono grandi i nuovi iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto : Volete sapere le Dimensioni dei nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Eccoli confrontanti con diversi smartphone in commercio Quanto sono grandi i nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto Apple ha presentato i 3 nuovi iPhone, iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display […]

Perché (NON) comprare i nuovi iPhone XS - XS Max e XR! : Apple ha presentato i nuovi iPhone: evoluzione e non rivoluzione, come già descritto nel nostro articolo dedicato ai nuovi iPhone XS e iPhone XS Max. Nel video che vedete in alto vi parlo dei motivi per cui dovete comprare (e non comprare) i nuovi dispositivi, senza dimenticare che durante l’evento del 12 Settembre sono stati presentati anche iPhone XR e Apple Watch Series 4.

Evento Apple 2018 – Diretta Live dallo Steve Jobs Theater – New iPhone Xs /Xs MAX/ Xr : Evento Apple 2018 – Live dallo Steve Jobs Theater – New iPhone Xs /Xs MAX/ Xr e molto di più Eccoci giunti a settembre e come di consueto Apple sta per lanciare i suoi nuovissimi iPhone iPhone Xs /Xs MAX/ Xr nuovo Apple watch 4 e nuovo iOS!! È possibile seguire la Diretta Direttamente …

Come funziona la modalità dual-SIM su iPhone XS e XS Max : La lotta di Apple alle schede SIM ha origini lontanissime: quando Steve Jobs cominciò a progettare il primo iPhone, pensò fin da subito che fosse un supporto da far sparire. Secondo il fondatore della Mela, quelle piccole schede plastificate erano inutili e complicavano la vita degli ingegneri così cercò di mediare con le grandi compagnie di telecomunicazioni per capire se ci fossero le basi per mettere su una SIM virtuale: salvare tutte le ...

iPhone Xs - Xs Max e Xr : i nuovi smartphone Apple convincono. Ma quale acquistare? : Tutto come da copione. iPhone Xs e Xs Max sono i nuovi smartphone Apple per la fascia alta del mercato, mentre il modello Xr è stato pensato per contenere i costi e strizzare così l’occhio al pubblico più giovane, grazie anche alle tante colorazioni sgargianti. L’offerta dell’azienda di Cupertino, svelata ieri, si arricchisce dunque con altri tre dispositivi, ognuno dei quali può soddisfare esigenze specifiche. La peculiarità ...

e-SIM su iPhone Xs - Xs Max - Xr e Watch 4 : a cosa serve e perché rappresenta il futuro : I nuovi Apple iPhone Xs, Xs Max, Xr e il Watch 4 presentati ieri integrano una e-SIM (embedded SIM – SIM integrata), praticamente una versione evoluta delle piccole carte in plastica che ogni utente smartphone normalmente inserisce nel proprio smartphone per abilitare le chiamate e i servizi di connettività mobile. Non si tratta di una novità epocale per il settore, ma per la prima volta Apple ne consente l’utilizzo anche in Italia ...

iPhone 2018 : tutto quello che c’è da sapere su iPhone XS e iPhone X Max : L’azienda di Cupertino ha appena presentato i nuovi top di gamma che faranno da protagonisti indiscussi in questo nuovo anno. Con grande sorpresa (si fa per dire) Apple ha annunciato i suoi nuovi iPhone per il 2018, 3 modelli come lo scorso anno, identificando tre differenti fasce di prezzo: iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone XR. I primi due modelli rappresentano un upgrade dello scorso iPhone X, avendo inserito la famosa “s” nella nomenclatura ...