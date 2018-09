Inviare e ricevere SMS sul PC? Adesso ci pensa Skype

surface-phone

(Di giovedì 13 settembre 2018) Microsoft ha ascoltato i feedback provenienti dagli utenti di UserVoice e ha deciso di presentare, attraverso un post sul proprio blog ufficiale, la nuova funzionalità SMS Connect di. Questa è stata introdotta con l’ultimo aggiornamento diPreview rilasciato per gli smartphone Android pochissime ore fa e, come suggerisce il nome stesso, permette di collegare il PC Windows o Mac allo smartphone al fine diSMS (contenuti multimediali compresi) direttamente dal desktop senza la necessità di prendere in mano il telefono. Si tratta di una feature richiesta da tempo cheviene finalmente implementata ma, siccome è ancora una prima versione, è necessario che tutti i device siano registrati al programma Insider e che gli utenti interessati forniscano suggerimenti e feedback utili a Microsoft per rendere il tutto il più completo, veloce e intuitivo ...