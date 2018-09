Inter-Parma | tutte le quote

Inter - contro il Parma Spalletti potrebbe affidarsi a Keita in attacco : La quarta giornata di campionato si aprira' sabato 15 settembre con l'anticipo delle ore 15 tra Inter e Parma [VIDEO], che scenderanno in campo allo stadio Meazza che si preannuncia quasi tutto esaurito, con oltre cinquantamila spettatori. Gara importante per entrambe le squadre visto che i nerazzurri cercano continuita' dopo la prima vittoria in campionato ottenuta prima della sosta, allo stadio Dall'Ara contro il Bologna, mentre i ducali ...

Inter - Asamoah : 'Battere il Parma è importante per la Champions' : Attraverso le Instagram Stories dell'Inter, il difensore ganese ha poi risposto ad alcune domande dei tifosi, ribadendo come ' giocare la Champions è bellissimo, tutto il mondo ti guarda. Con ...

Inter - Asamoah : “battere il Parma per la Champions” : “Dobbiamo fare un buon risultato con il Parma per avere una marcia in più in Europa”. Il terzino dell’Inter Kwadwo Asamoah carica così l’ambiente nerazzurro verso le sfide delle prossime settimane. “Se daremo il massimo sabato, il resto verrà da sé – le parole del giocatore a InterTv, a margine della presentazione della terza maglia -. Stiamo lavorando bene anche se mancano ancora alcuni Nazionali, ma ...

Inter - Spalletti ha bisogno di una punta. Col Parma calerà il jolly Keita : Keita Baldé, attaccante dell'Inter. Afp Il giorno della presentazione in nerazzurro Keita Balde era stato chiaro: "La mia posizione preferita? Le posso fare tutte e quattro in attacco, ma giocherò ...

Inter - Lautaro fuori anche con Parma e Tottenham : Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato il persistere dei postumi di un ematoma al polpaccio sinistro

Infortunio Lautaro Martinez - problemi al polpaccio/ Ultime notizie Inter - salta la sfida col Parma? : Infortunio Lautaro Martinez, problemi al polpaccio per l'attaccante argentino. Ultime notizie Inter, salta la sfida col Parma? Ecco i risultati degli esami(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:17:00 GMT)

La terza maglia 2019 : i nuovi kit di Inter - Parma e Roma : In tema di divise da calcio se ne vedono di tutti i colori, ma nel caso delle terze maglie, se possibile, la fantasia degli sponsor tecnici spazia ancor di più. L’Inter, qualche giorno fa, è solo l’ultima delle squadre di Serie A ad aver presentato la terza divisa per la stagione in corso, firmata dalla Nike: grigia come il marmo del Duomo di Milano e con la croce di San Giorgio, simbolo della città, in bella mostra sul petto dei calciatori. ...

Serie A - Inter-Parma diretta su Sky : probabili formazioni e info streaming : A partire da sabato 15 settembre torna il campionato di Serie A dopo la pausa per la Nations League [VIDEO]. Ad aprire la quarta giornata sara' la partita Inter-Parma che si disputera' al Giuseppe Meazza di San Siro alle ore 15.00. L'anticipo è dovuto al fatto che i nerazzurri dovranno scendere in campo martedì 19 settembre per la sfida di Champions League contro il Tottenham. La diretta Inter-Parma sara' trasmessa esclusivamente su Sky Sport HD ...

Mario Facco - il ricordo : ecco un’Intervista dell’ex Inter - Lazio - Avellino e Parma [VIDEO] : Negli ultimi giorni una triste notizia per tutto il mondo del calcio, è morto Mario Facco, l’ex calciatore di di Inter, Lazio, Avellino e Parma si è spento all’età di 72 anni. La sua carriera è soprattutto legata al club biancoceleste, con il quale conquistò due promozioni in serie A e vinse lo scudetto nella stagione 1973/74, poi l’esperienza all’Avellino per poi chiudere la carriera da calciatore nel Parma e ...

Bologna-Inter 0-3 - Nainggolan rilancia in nerazzurri. Parma-Juve 1-2 : CR7 a secco - garanzia Mandzukic : Parma-Juve- L’Inter supera 3-0 il Bologna e porta a casa la prima vittoria in campionato. Decidono i gol di Nainggolan, Candreva e Peris. L’ex Roma, autore di un’ottima partita, sigla il primo gol alla prima presenza. Una pedina fondamentale, una pedina cruciale nel 4-2-3-1 costruito da Spalletti. Assente Icardi per un problema nel riscaldamento, solo […] L'articolo Bologna-Inter 0-3, Nainggolan rilancia in nerazzurri. ...

