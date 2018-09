Inter | nessun allarme per il rinnovo del contratto di Skriniar

Trono di Spade - Kit Harington rivela : “La Marvel è omofoba - nessun attore gay Interpreta supereroi” : “C’è un grosso problema con la mascolinità e l’omosessualità che sembra non possano in qualche modo andare di pari passo”. A parlare è Kit Harington, il Jon Snow della serie tv Game of Thrones. Ospite del Toronto Film Festival, dove ha presentato il film “La mia vita con John F. Donovan” di Xavier Dolan, l’attore ha puntato il dito contro i Marvel Studios: “Perché non possiamo avere qualcuno che ...

La - ri - generazione di Riccardo Sinigallia : 'Avevo pensato di smettere - a nessuno Interessavano le mie cose. Questo disco è un nuovo esordio' : Sticazzi della poetica, sticazzi della politica, sticazzi di me, sticazzi di te. All'inizio poteva essere interessante, ma ora mi chiedo: 'É tutto qui? Possibile che sia tutta una gara a chi dice ...

Dibba attacca Salvini - M5S getta acqua sul fuoco : nessuno scontro Interno : Operazione Va Tutto Bene. I cinque stelle non hanno apprezzato l'incursione di Alessandro Di Battista dal Guatemala, spietatamente polemica contro Salvini sui guai contabili della Lega, l'entourage di ...

Conte : nessun conflitto Interessi ma rinuncio a concorso università : Roma, 10 set., askanews, - 'nessun conflitto di interessi. rinuncio esclusivamente per una personale sensibilità'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a proposito della vicenda ...

NICCOLÒ BETTARINI “VENDICATO” DA ULTRAS Inter?/ Ultime notizie - la smentita : “Non risulta nessun pestaggio” : NICCOLÒ BETTARINI, aggressori picchiati in carcere. Il figlio di Simonta Ventura e l'ex calciatore Stefano intercettato: “Ordine degli ULTRAS dell'Inter”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Il premier Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza : «Nessun conflitto d'Interessi - ma non parteciperò al concorso» : Poteva diventare il primo banco di prova per l'ex inviato delle Iene, Dino Giarrusso, chiamato dal sottosegretario all'Istruzione M5s, Lorenzo Fioramonti, a dirigere l'osservatorio sui concorsi nelle ...

Il premier Conte al concorso per una cattedra universitaria «Nessun conflitto d’Interessi - ma non parteciperò» : Il presidente del Consiglio avrebbe dovuto sostenere la prova di inglese legale, per la cattedra di Diritto Privato che fu del suo mentore, Guido Alpa. La domanda inoltrata a febbraio, prima di assumere l'incarico. E lui chiarisce: «Non potrò partecipare»

Libia : Palazzo Chigi - nessun Intervento di corpi speciali italiani : Non è in programma alcun intervento di corpi speciali italiani in Libia. A renderlo noto è un comunicato di Palazzo Chigi: "In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna si smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali italiani in Libia. L'Italia - si legge nella nota governativa - continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione sul terreno e ...

Modric Inter - la Fifa chiude il caso con il Real Madrid : 'Nessun elemento per procedere' : Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric. La federazione Internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una lettera ...

Libia - P.Chigi : nessun Intervento corpi speciali italiani : Roma, 3 set., askanews, - 'In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna si smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali italiani in Libia'. È ...

