Inter | contro il Parma Spalletti potrebbe affidarsi a Keita in attacco

Trump firma decreto sanzioni contro Interferenze voto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gli Actual : «Roma Nord contro Roma Sud? Una rivalità che ricalca quella tra nord e sud d'Italia» Guarda la Video-Intervista : Roma nord o Roma Sud? Cantori della 'storica' rivalità sul web e sui social sono senza dubbio Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci, meglio conosciuti come gli Actual. Seguitissimi sui social, da Youtube a ...

Libia - rapporto Onu : uomini di Haftar coinvolti nel traffico di uomini e guerra Interna per il controllo del petrolio : Il Panel di esperti delle Nazioni Unite ha appena pubblicato l’ultimo report sulla situazione in Libia (5 settembre 2018, diffuso oggi). A Tripoli la tregua prolungata giusto il 9 settembre a Zawyia dall’inviato dell’Onu Ghassan Salamé sembra destinata a non tenere, visto che nella notte la 7a Brigata ha ricominciato a sparare all’aeroporto di Mitiga, 8 chilometri da Tripoli. Anche uomini di Haftar coinvolti nel traffico di uomini – La ...

Parlamento UE contro l’Ungheria. Amnesty International : “Un voto storico” : Oggi il Parlamento europeo ha votato in favore dell’avvio, nei confronti dell’Ungheria, delle procedure previste dall’articolo 7.1 del Trattato dell’Unione

Orban - il Parlamento Ue vota a favore delle sanzioni all’Ungheria : è prima volta che Interviene contro uno Stato membro : Il Parlamento europeo ha approvato con la maggioranza dei due terzi la relazione Sargentini sulla minaccia allo Stato di diritto in Ungheria, dando così il via libera all’applicazione dell’articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può condurre a sanzioni contro il Paese. A favore hanno votato 448 eurodeputati, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti. Ora dovranno esprimersi i rappresentanti ...

Transparency International promuove l'Italia : bene le misure contro la corruzione Internazionale : l'Italia migliora la sua posizione in materia di perseguimento della corruzione internazionale. Al contrario, peggiorano Finlandia, Austria e Canada. E' quanto emerge dalla dodicesima edizione del Report Exporting Corruption - Assessing Enforcement of the Oecd Anti-Bribery Convention di Transparency international che valuta l'attuazione dei principi contenuti nella Convenzione Ocse.Il dossier rileva che solo 11 delle 44 giurisdizioni ...

Dibba attacca Salvini - M5S getta acqua sul fuoco : nessuno scontro Interno : Operazione Va Tutto Bene. I cinque stelle non hanno apprezzato l'incursione di Alessandro Di Battista dal Guatemala, spietatamente polemica contro Salvini sui guai contabili della Lega, l'entourage di ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini - legittimo sospetto del leghista : 'Questione Interna ai 5 Stelle' : Un regolamento di conti grillino dietro i siluri di Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini . Il pasionario dei 5 Stelle è intervenuto direttamente dal Guatemala a Otto e mezzo su La7, lanciando ...

ALESSANDRO DI BATTISTA CONTRO TUTTI/ Salvini commenta : "Problemi Interni al M5s" : ALESSANDRO Di BATTISTA CONTRO TUTTI. Ultime notizie, esponente Movimento 5 Stelle ne ha per TUTTI: "Salvini pompato, Renzi un comico". E su Luigi Di Maio...(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:18:00 GMT)

Ecco cosa c'è dietro lo scontro Interno al Vaticano : Qualcuno penserà che lo scontro in Vaticano, quello alimentato dal "memoriale Viganò", riguardi lotte di potere senza scrupoli. Questo, in realtà, è di difficile verificabilità.Certo è che tutta la vicenda sta interessando, in maniera più o meno indiretta, almeno due parti in campo: modalità distinte di concepire il cattolicesimo, una "progressista" e una "conservatrice - tradizionalista".Monsignor Carlo Maria Viganò, lo scorso aprile, era uno ...

Pro e contro la blockchain nel mondo di Internet. Ernst & Young : una rivoluzione per le assicurazioni : beniamino pagliaro Quando uno dei padri di internet, Vint Cerf, ha twittato il 19 luglio un grafico con la parola blockchain, molti osservatori critici della 'catena di blocchi', il database ...

TOTI CONTRO DI MAIO E TONINELLI - InterVIENE RENZI/ Ponte Morandi - il governatore : “Non accetto lezioni dal Pd” : Genova, sCONTRO TOTI-TONINELLI sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 23:40:00 GMT)

Modena - controlli severi su autocertificazioni vaccini : l’Intervento dei Nas : I carabinieri dei Nas si stanno presentando in diverse scuole di Modena e provincia, con lo scopo di verificare la veridicità delle autocertificazioni attestanti le avvenute vaccinazioni obbligatorie sugli alunni. I risultati sono stati confrontati con quelli dell’Ausl ed al momento non sembrano essere emerse discrepanze che possano generare ambiguità o perplessità. Modena: controlli severi […] L'articolo Modena, controlli severi su ...

Scontro in via Calamandrei. Interviene Pegaso - lunghe code : Un doppio incidente si è verificato oggi nel tardo pomeriggio, tra le 17,10 e le 17,40, in via Calamandrei ad Arezzo. Il 118 aretino, intervenuto sul posto, ha allertato anche l'elisoccorso Pegaso per ...