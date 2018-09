Insulti razzisti su Facebook | non potranno usarlo per sei mesi

Poliziotto accusato di Insulti razzisti : ANSA, - REGGIO EMILIA, 30 AGO - Un Poliziotto di Reggio Emilia è accusato di aver rivolto insulti a sfondo razzista nei confronti di un ventenne ghanese con cittadinanza italiana. La lite è avvenuta ...

Cina - Insulti razzisti contro Demba Ba : l'attaccante minaccia di lasciare il campo : Ancora un brutto episodio di razzismo nel mondo del calcio. Protagonista questa volta Demba Ba, attaccante senegalese ex Chelsea e Newcastle adesso in forza ai cinesi dello Shanghai Shenhua. Il 'fattaccio' si è verificato nel corso dell'...

Insulti razzisti alla Asl - Diop : 'C'era un testimone' : Avrebbe assistito ai presunti Insulti razzisti anche un tecnico dei frigoriferi che si trovava lì per una riparazione. 'E' una cosa molto negativa quella che ho ascoltato oggi dal Direttore della Asl ...

Palermo : padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli Insulti razzisti : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Mio figlio è ancora sotto choc per quegli insulti che ha subito durante il pestaggio davanti al pub. La frattura scomposta della mandibola guarirà, almeno spero, seppure con fatica, ma quegli insulti come 'negro di merda, torna al tuo paese' non riesce a dimenticarli.

“Vai via - questo non è veterinario” : Asl repinge italo-senegalese/ Ibrahima Diop e i beceri Insulti razzisti : italo-senegalese insultato e respinto dall'Asl di Roseto (Abruzzo): "vattene via, questo non è il veterinario". La storia di Ibrahima Diop e i beceri insulti razzisti: si cerca responsabile(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Partinico : Insulti razzisti e botte a 19enne senegalese. Denunciato un aggressore : È stato identificato dai carabinieri di Partinico (Palermo) uno dei quattro ragazzi responsabili dell'aggressione a sfondo razzista a un 19enne senegalese mentre era in un bar con un amico. Il presunto autore delle offese e delle percosse contro il giovane richiedente asilo è stato denunciandolo per lesioni con l'aggravante del razzismo. Vicenza, spara dal terrazzo di casa e colpisce ...

Palermo : Insulti razzisti e botte a giovane richiedente asilo - indagini : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - insulti razzisti e botte. Vittima un senegalese di 19 anni che stamani si è presentato in caserma a Partinico, nel Palermitano, per denunciare l'aggressione di cui sarebbe rimasto vittima giovedì scorso. Secondo il racconto del giovane richiedente asilo ospite dal 2016

