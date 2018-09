Infrastrutture | Toninelli | “Nasce l’agenzia nazionale per la sicurezza | dall’emergenza

Toninelli : "A breve sarà presentato decreto Infrastrutture" : "A breve sarà presentato un decreto infrastrutture che prevede in primo luogo l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti , MIT, di un'A genzia per la sicurezza delle Ferrovie e ...

Infrastrutture : Toninelli - passeremo da politica emergenza a prevenzione : Roma, 5 set. , AdnKronos, 'passeremo dalla politica di emergenza della vecchia politica alla politica di prevenzione'. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli a 'In Onda' su La7, ribadendo che la mappatura sulle opere infrastrutturali ...

Toninelli annuncia l'assunzione di molti ingegneri al ministero delle Infrastrutture : 'Sono arrivato in un ministro in cui non ci sono ingegneri, ci sono solo amministrativi e impiegati'. Lo ha detto il ministro delle delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista a InBlu ...

Toninelli annuncia l'assunzione di molti ingegneri al ministero delle Infrastrutture : “Sono arrivato in un ministro in cui non ci sono ingegneri, ci sono solo amministrativi e impiegati”. Lo ha detto il ministro delle delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. ?Toninelli ha poi rivelato alcuni particolari del prossimo decreto per la messa in sicurezza delle Infrastrutture in Italia: “Lo Stato deve sapere, attraverso una ...

Toninelli : in arrivo decreto per Genova e Infrastrutture : Roma, 4 set., askanews, - 'Il Governo sta predisponendo un provvedimento d'urgenza per Genova e per le infrastrutture, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di una comunità duramente colpita. ...

Toninelli : in arrivo decreto per Genova e Infrastrutture : Roma, 4 set., askanews, - "Il Governo sta predisponendo un provvedimento d'urgenza per Genova e per le infrastrutture, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di una comunità duramente colpita. ...

Ponte Morandi - il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta : “Il governo metterà in campo forme di aiuto in ordine alle rate dei mutui che molte famiglie sono costrette a pagare su immobili che non possono più abitare”. A dirlo, alla Camera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante le comunicazioni del governo sul crollo del Ponte a Genova. La diretta L'articolo Ponte Morandi, il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta ...

Toninelli : "Piano Marshall per le Infrastrutture" : Roma, 14 ago., AdnKronos, - "Un piano Marshall per la messa in sicurezza delle nostre opere infrastrutturali". Ad annunciarlo al Gr1 Rai è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo ...

Genova - Conte sul luogo del crollo. Mattarella : «Gli italiani hanno diritto a Infrastrutture sicure». Toninelli : «I responsabili pagheranno» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Genova sul luogo della tragedia, dove sta incontrando soccorritori e forze dell'ordine. Nelle prossime ore è atteso anche il vicepremier, Luigi ...

Infrastrutture : Toninelli - siamo dalla parte cittadini e contro opere inutili - 2 - : ... prima le grandi opere cadevano dall'alto, dalla politica perché portavano vantaggi alla vecchia politica. Qui si ribalta: prima c'era il disinteresse dei cittadini, ora c'è prima di tutto l'...

Infrastrutture : Toninelli - siamo dalla parte cittadini e contro opere inutili - 2 - : ... prima le grandi opere cadevano dall'alto, dalla politica perché portavano vantaggi alla vecchia politica. Qui si ribalta: prima c'era il disinteresse dei cittadini, ora c'è prima di tutto l'...

Trasporti : Cgil a Toninelli - ok scelta ferro ma coerenza con grandi Infrastrutture : ... vera e propria via crucis di migliaia di lavoratori studenti pendolari- valuta come "non coerente con essa la prima azione politica di Toninelli che ha di fatto messo in discussione le arterie ...

Infrastrutture : Toninelli - ferma intenzione completare Asti-Cuneo (3) : (AdnKronos) - Parallelamente all’ipotesi di revisione del rapporto concessorio, spiega, "è stata anche valutata un’ottimizzazione del progetto che garantisce significative economie, senza alterare o compromettere lo sviluppo del tracciato originario e senza in alcun modo sollevare dubbi sulla volont

Infrastrutture : Toninelli - ferma intenzione completare Asti-Cuneo (2) : (AdnKronos) - Quasi dieci anni dopo, nel febbraio 2014, rileva ancora Toninelli, "l’allora ministro Lupi ha promesso il termine delle tratte ancora mancanti e dei tunnel programmati, con uno stanziamento di 500 milioni di euro. Nulla tuttavia si è mosso finché nel 2016 il ministero delle Infrastrutt