Infrastrutture e trasporti | M5S guarda ai fondi Ue

Trasporti : Cgil a Toninelli - ok scelta ferro ma coerenza con grandi Infrastrutture : ... vera e propria via crucis di migliaia di lavoratori studenti pendolari- valuta come "non coerente con essa la prima azione politica di Toninelli che ha di fatto messo in discussione le arterie ...

Infrastrutture e Trasporti - quell’ironia stonata sul ministro Toninelli : Solo uno stupido presume che questo governo, per principio, debba fare o faccia unicamente cose sbagliate. Secondo Aldo Grasso del Corriere, Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture, sarebbe null’altro che il ministro del No. No al Tav, no al Tap, no all’Airbus, no all’efficiente consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Grasso, per rendere ancora più teatrale la sua disistima, lo chiama “ToniNo” e lo annovera tra i ...