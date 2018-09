Infortunio Lisandro Lopez | lesione per il difensore | ecco i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018)– Il Genoa ha conquistato tre punti in questo avvio di stagione ma deve ancora recuperare una partita, quella contro il Milan. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni ed in particolar modo per quanto riguarda il. Il calciatore argentino ha riportato unadi primo grado al bicipite femorale ed istimati per ilsono di poco inferiori ai 30 giorni. Il rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta e per la gara contro la Juventus, out dunque nelle partite contro Bologna, Lazio, Chievo, Frosinone e Parma.