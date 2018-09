Industria Italiana Autobus - Di Maio annuncia l'arrivo di un interesse da FS Italiane : Teleborsa, - Il Gruppo Ferrovie di Stato Italiane, FSI, è interessato a Industria Italiana Autobus, IIA, , l'azienda un tempo conosciuta come BredaMenariniBus e specializzata appunto nella produzione ...

L'Industria Italiana frena a luglio - è il primo calo dal 2016 : 'Brusca discesa' a luglio 2018 per la produzione industriale. L'Istat registra un calo dell'1,8% rispetto a giugno e una flessione dell'1,3% anche rispetto a luglio 2017 , nei dati corretti per ...

Euro e fragilità Industriale - qual è la causa della decadenza italiana : di Domenico Moro Negli ultimi anni si sono formate due opinioni contrapposte sulle cause della decadenza economica e industriale italiana. Schematizzando drasticamente, una riconduce tali cause all’integrazione economica e valutaria Europea (Uem), l’altra assolve quest’ultima, escludendo di conseguenza l’utilità di una uscita del nostro Paese dall’Euro e dalla Ue. Secondo quest’ultima visione il declino italiano sarebbe imputabile esclusivamente ...

Industria Italiana autobus - l'assessore Costi : 'Chiediamo con urgenza la riconvocazione del tavolo nazionale. In una vicenda come questa il ... : ...dei lavoratori di accelerare- prosegue Costi- era proprio per anticipare una situazione finanziaria che si sapeva agli sgoccioli e per rilanciare un sito di straordinaria importanza per l'economia ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 4% - Cnh Industrial a +10 - 63% (26 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attenderà le dichiarazioni di Mario Draghi. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:44:00 GMT)

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’Industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

**Marchionne : Mattarella - ha scritto pagina importante Industria italiana** : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell’industria italiana, non ha mai rinunciato a battersi per le proprie strategie, ad affrontare difficoltà e conflitti, a superare incomprensioni, mostrando al mondo le capacità e la creatività delle realtà manifatturiere del nostro Paese”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo **Marchionne: ...

Come l'indie ha rivoluzionato l'Industria discografica italiana : ... partecipazione attiva, dal vivo, agli eventi musicali, cosa che ha ravvivato un panorama che ormai era diventato desolante e creato un micromercato, che poi tanto micro non è, a sé, un'economia ...

Ilva in bilico - senza Taranto a rischio tutta l'Industria italiana : Dice Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, la più rappresentativa associazione degli industriali siderurgici italiani, che l'industria italiana deve tantissimo alla trasformazione del...

