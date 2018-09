Incidenti | cade dal tetto | ferito gravemente un operaio a Bolzano

Incidenti in Montagna : 20enne cade sul Gran Paradiso - ferita : Una alpinista croata è rimasta ferita a seguito di una caduta poco sotto la cima del Gran Paradiso (4.061 metri): la 20 enne ha riportato diversi traumi. Sul posto l’elicottero del Soccorso alpino valdostano con il medico del 118. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Aosta. L'articolo Incidenti in Montagna: 20enne cade sul Gran Paradiso, ferita sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna : escursionista muore cadendo in ruscello : Un escursionista milanese è deceduto oggi pomeriggio in alta valle Brembana, a Mezzoldo, dopo essere scivolato mentre percorreva un sentiero ed essere finito in un ruscello. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, tra cui anche l’elisoccorso, ma le ferite riportate dal villeggiante erano troppo gravi. A dare l’allarme – si apprende – altri due escursionisti. Sul posto anche i carabinieri e il Soccorso alpino per il ...

Incidenti - Veneto : alpinista cade e muore sulle Tre Cime di Lavaredo : Un alpinista è morto stamattina dopo una caduta sulle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti, in Veneto. Poco dopo le 11, la centrale del Suem 118 ha ricevuto diverse chiamate di testimoni che avevano assistito alla caduta. Quando, dopo aver imbarcato due agenti di Sagf di Auronzo di Cadore, l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano ha sorvolato la zona cercando di risalire al punto esatto, l’equipaggio ha individuato il ...

Incidenti in Montagna : cade da sentiero - escursionista muore nel Vicentino : Un escursionista è morto questo pomeriggio tra le località Sasso Stefani e Sasso Rosso nella zona della Valstagna, nel Vicentino: è precipitato nel vuoto mentre percorreva un sentiero con tratti esposti sopra salti di roccia. A dare l’allarme una ragazza che si trovava con lui. Una squadra del Soccorso alpino di Asiago ha raggiunto il posto, assieme a un elicottero: sono sbarcati un tecnico di elisoccorso e un medico, ma è stato solo ...

Incidenti in Montagna : cade in una scarpata - 70enne muore nel Bergamasco : Nel Bergamasco un uomo ha perso la vita dopo essere caduto per una quarantina di metri lungo una scarpata, nel bosco sopra la località Oltre il Colle: lo ha reso noto il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Il 70enne era uscito per una passeggiata e per andare in cerca di more ma non ha fatto ritorno a casa: i familiari hanno quindi lanciato l’allarme. Il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, è stato attivato in serata e i ...