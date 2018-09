INCIDENTE A8 Madre muore per proteggere le figlie | che fare quando non ci sono ragioni?

Avezzano - Martina muore in un INCIDENTE con la madre : la 29enne doveva sposarsi a breve : Il dramma Avezzano, lungo l'ex superstrada del Liri. Nello scontro tra due auto sono morte mamma mamma e figlia di Capistrello. Martina e Stefano avevano stabilito le nozze, che sarebbero state celebrate a breve.Continua a leggere

Un INCIDENTE stradale uccide la madre : due bambini sopravvivono per giorni da soli in auto : Due bambini di uno e tre anni sono sopravvissuti da soli per circa due giorni dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale, in cui ha perso la vita la loro mamma. Il fatto è accaduto nel sud dell'Arkansas: il più grande è stato trovato per primo, mentre vagava in solitaria su una strada della località Little Rock. Le autorità hanno subito postato la foto online per identificarlo e hanno scoperto che la ...

Bianca Balti - la madre rivela : “Quando aveva 16 anni ebbe un brutto INCIDENTE in motorino sul ghiaccio” : È Mariabice Marzani, insegnante di economia politica e diritto e mamma di Bianca Balti, a rivelare alcuni particolari inediti sulla bellissima modella di Lodi. In un’intervista al Corriere della Sera, Mariabice racconta di quando Bianca era solo la sua secondogenita e non era ancora diventata famosa, anzi: “Sembrava una piccola squaw. Lunga lunga, magra magra e tutta rossa. Per niente bellissima, se non per la sua mamma! È fiorita ...

Salemi - bimbo di due anni cade dal balcone/ Ultime notizie Palermo - madre in casa al momento dell'INCIDENTE : Salemi, bimbo di due anni cade dal balcone: Ultime notizie Palermo, intervenuto l'elisoccorso per il trasporto in ospedale, madre in casa al momento dell'incidente(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:32:00 GMT)

INCIDENTE treno Brancaleone : la bimba è sfuggita alla madre che l’ha rincorsa - poi il dramma : Secondo una prima ricostruzione del dramma che si è consumato in Calabria, la piccola Giulia di sei anni sarebbe sfuggita alla madre che l'ha rincorsa senza accorgersi che proprio in quel momento stava sopraggiungendo il treno regionale. Nell'impatto sono morti la piccola e il fratello Lorenzo mentre la madre 49enne Simona Dall’Acqua è rimasta ferita in maniera grave.Continua a leggere

Valmadrera. L’imprenditore Lodovico Fiocchi morto in un INCIDENTE : Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dell’imprenditoria lombarda. In un grave incidente stradale è morto l’imprenditore Lodovico Fiocchi, primogenito

Incinta muore nell'INCIDENTE : neonata strappata dalla pancia della madre cade in terra ed è illesa : Una storia che ha dell'incredibile quella di una neonata che era proprio destinata a venire al mondo, visto il modo, decisamente rocambolesco e allo stesso tempo drammatico, in cui è avvenuto. Mangia ...

Matteo Barbieri - ira della madre : 'Ricerche in ritardo'. Accuse sul web : non è stato un INCIDENTE : E' solo un incidente o c'è qualcos'altro dietro la morte di Matteo Barbieri ? Il mondo del web in queste ore sta avanzando dubbi e si rincorrono, con il meccanismo moltiplicatore della condivisioni, ...

Vercelli - non era un INCIDENTE domestico : figlio uccide la madre adottiva - "E' caduta in bagno" : Fermato un trentenne: avrebbe aggredito la donna che si rifiutava di dargli altri soldi per il gioco d'azzardo

INCIDENTE sull'autostrada A1 - distrutta famiglia che andava in ferie : morti padre - madre e figlio di 8 mesi : Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo , entrambi di 35 ...