Incendio in un' abitazione a Conselve | madre e figlio muoiono abbracciati Lui

Incendio in abitazione a Padova : morti madre e figlio disabile : Incendio in appartamento nella notte nel Padovano: una madre 86enne e il figlio disabile di 42 anni sono morti a Conselve. Le squadre dei pompieri arrivate da Piove di Sacco e Padova con tre automezzi e dieci operatori hanno iniziato a spegnere l’Incendio divampato al piano terra nel garage, mentre altri operatori raggiungevano il piano superiore invaso dal fumo: madre e figlio sono stati trovati riversi per terra, quindi i pompieri li ...

Incendio in un’abitazione a Palermo : un morto : Benedetto Oliva, 74 anni, palermitano è morto nell’Incendio divampato nella sua abitazione in via Gianferrata, a Palermo. Le fiamme si sarebbero sprigionate per un cortocircuito. L’uomo e la moglie erano riusciti a mettersi in salvo. Poi Oliva è rientrato per prendere degli oggetti e non è più uscito. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Indaga la polizia. Probabilmente l’uomo ha perso i sensi dopo ...

Incendio in abitazione Genova - un morto e 9 intossicati : Incendio nella notte in un palazzo di via Piantelli, a Genova, nel quartiere di Marassi. Nel rogo ha perso la vita una persona. Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di una donna di circa 70 anni. Il rogo è divampato intorno alle 2. Alcuni residenti dell'edificio sono rimasti intossicati: in osservazione all'ospedale Galliera tre persone di 94, 91 e 89 anni. I tre anziani sono in via di dimissione. Nelle ...

Verona : Incendio in abitazione ad Arcole - spento dai pompieri : Verona, 26 lug. (AdnKronos) – Alle 12.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’abitazione in via Borgoletto ad Arcole. I pompieri arrivati da Lonigo, Legnago e Verona accorsi con tre automezzi e dodici operatori hanno spento le fiamme divampate al secondo piano dell’edificio rurale, evitando l’estensione del rogo all’intera abitazione e le strutture adiacenti. Le fiamme hanno ...

