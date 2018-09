In origine Sunset Overdrive doveva essere molto simile a Fortnite

eurogamer

: In origine #SunsetOverdrive doveva essere molto simile a #Fortnite - Eurogamer_it : In origine #SunsetOverdrive doveva essere molto simile a #Fortnite - RobertoDiFresco : . Le emozioni non nascono mai dalla solitudine, ma hanno origine da qualche forma di interazione con l’ambiente.. .… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Nelle prime fasi di sviluppo, l'esclusiva Xbox, a svelarlo è il CEO di Insomniac Ted Price.Ecco le parole di Price, durante un'intervista con IGN:"I nostri primi prototipi prevedevano la costruzione di fortini con gli amici e l'obiettivo di difendere tali strutture da orde di mutanti,similmente ad un giocopopolare oggi. Ma il gioco si è trasformato nel tempo come un qualcosa più orientato sulla narrazione e open world. Stavamo pensando se fosse fattibile raccogliere risorse e nel frattempo sparare ai nemici. Sembra facile vero? Ma quando ti muovi senza la tua volontà la tua mira non è per niente precisa, non funzionava, almeno finché non abbiamo fatto rimbalzare le macchine."Read more…