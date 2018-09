In Italia crescono i mutui per comprare casa

Crescono i divorzi in Italia. Colpa dei social network : Immigrazione: il numero degli sbarchi in Italia cala ai livelli del 2014 Madrid, 13 set - (Agenzia Nova) - Il numero degli immigrati sbarcati in Italia dopo aver attraverso il Mediterraneo è tornato ai livelli del 2014, prima dello scoppio della crisi dei rifugiati nel 2015. Lo rende noto il quoti

Pecoraro Scanio : “Opera Lirica Italiana Patrimonio Unesco. Crescono le adesioni illustri” : Roma – Rosanna Purchia incontra il Presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio al Teatro San Carlo e aderisce alla petizione #OperaUnesco. Anche i Rettori delle Università di Napoli “Federico ll”, Gaetano Manfredi, e “L’Orientale”, Elda Morlicchio, incontrano, nel corso di un evento alla Reggia di Portici, il promotore della petizione per la candidatura de “Il Belcanto e l’Opera ...

Crescono i casi di violenza razzista in Italia - l'ultimo in Sicilia. Salvini : 'allarme è invenzione della sinistra' : Un 19enne senegalese ha denunciato di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi che dopo avergli gridato 'sporco negro, torna al tuo paese', lo hanno riempito di calci e pugni. Orfini: emergenza ...

InvItalia - crescono investimenti nel bilancio sociale : Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Un totale di 8,3 miliardi di investimenti attivati per lo sviluppo (+8% rispetto al 2016); 25.302 imprese finanziate (+25% rispetto al 2016); 19.296 posti di lavoro creati o salvaguardati (+25% rispetto al 2016); 455 imprese e startup innovative finanziate (+39% rispetto al 2016) e 34 milioni di investimenti attivati con operazioni di venture capital. Sono alcuni dei principali risultati raggiunti da ...

Banche internazionali - cinesi crescono - Italiane riducono Npl... : Restano le Banche cinesi quelle con l'attivo più alto nel mondo finanziario. Delle cinque maggiori in assoluto, quattro sono del paese asiatico, con in testa Industrial and commercial Bank of China, che nel 2017 ha registrato un attivo di 3.343 miliardi di ...

In 10 anni triplicati i turisti canadesi in Italia - ma ora crescono soprattutto i visitatori da Oriente : Entrate turistiche in aumento per l’Italia soprattutto grazie ai visitatori provenienti dal Medio Oriente e dal Far East, secondo quanto attestano i dati di Best and Fast Change, società fiorentina tra i principali cambiavalute d&rsquo...

AlItalia : a giugno crescono ricavi da traffico passeggeri - +10 - 6% : Roma, 9 lug., askanews, - Aumentano ancora i ricavi da traffico passeggeri per Alitalia. La compagnia aerea ha avuto a giugno ricavi da traffico passeggeri in aumento del 10,6% rispetto allo stesso ...