In città mi stavo consumando Ora vivo in un villaggio di 10 persone | ma le stelle

(Di giovedì 13 settembre 2018) Avete mai sentito il bisogno di lasciare tutto e tutti e andare il più lontano possibile? Jonna Jinton nel 2010 ha deciso di mollare definitivamente la sua vita fatta di stress, ansie e routine per trasferirsi da sola a Grundtjärn, una 100km da Goteborg con soli 9 abitanti in mezzo alle terre selvagge del suo paese, la Svezia, per vivere la sua nuova vita. "I miei antenati hanno vissuto in questo posto per molte generazioni. Per me è un po' come tornare a casa". Si dice che dall'insoddisfazione nasca il coraggio di fare quelle scelte che normalmente non si sarebbero mai fatte. Jonna ha fatto proprio questo.A soli 21 anni ha mollato gli studi e una vita che non sentiva più sua per vivere la vita che aveva sempre voluto: "In mezzo alla natura e al silenzio", come dice lei stessa nel breve video postato sulla sua pagina Facebook dove racconta l'intero ...