In arrivo novità per il Samsung Galaxy S9 | dal 13 settembre l’aggiornamento XXS2BRI1

ILIAD - ECCO IL 5G : SUCCESSO PER L’AZIENDA FRANCESE/ Novità in arrivo anche per la rete 4G : Asta 5G, aperte le buste al Mise: 2,48 miliardi è il minimo garantito per lo Stato dalle società ammesse. Ed è la somma auspicata dalla legge di Bilancio 2018. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:58:00 GMT)

Ritorno a sorpresa in Call of Duty Black Ops 4 - novità in arrivo per la beta : Call of Duty Black Ops 4 vedrà il Ritorno di una modalità molto gradita dai fan del gioco. Tutti coloro che "amano morire più volte" in Call of Duty o che vogliono solo ammirare il proprio stile di gioco con l’obiettivo di riuscire a migliorarlo non devono fare altro che aspettare l’uscita di Black Ops 4. Intanto i giocatori possono finalmente ingannare l’attesa per l’uscita ufficiale di Call of Duty Black Ops 4 in programma per il prossimo ...

iPhone XS - Apple Watch e iPad Pro - tutte le novità Apple in arrivo il 12 settembre : L’evento del 12 settembre potrebbe essere uno dei più importanti della storia di Apple. Non solo perché annuncerà la nuova gamma di iPhone per il 2018, ma perché dovrà consolidare la propria fase di crescita, dimostrando a fan e ad analisti che il cammino che l’ha portata ad essere la prima azienda da mille miliardi di dollari non è affatto concluso. Per questo, nel secondo evento dallo Steve Jobs Theatre la Mela ha in serbo ...

Outlook per Windows : annunciate le novità in arrivo nelle prossime settimane : Il client desktop di Outlook per Windows è molto utilizzato per quanto concerne l’ambiente aziendale fondato sulla produttività e Microsoft desidera renderlo ancora più semplice e intuitivo. Attraverso un video, il Colosso di Redmond ci svela le principali novità in arrivo per Outlook nel corso delle prossime settimane con l’introduzione di un’ interfaccia ribbon semplificata e nuovi comandi utili per rendere l’esperienza ...

Twitter - in arrivo due novita' : ecco quali : Su Twitter sono in arrivo delle novita'. Tra queste il pallino verde che consente di vedere chi e' online. Sara' accanto all'immagine del profilo.

F1 - la Ferrari non si arrende dopo il ko di Monza : quante novità tecniche in arrivo per gli ultimi Gp : La scuderia di Maranello ha in serbo ancora alcune novità tecniche per tentare l’assalto ad entrambi i titoli mondiali Non è finita finché non è finita. E’ questo il motto in casa Ferrari, nonostante i 30 punti accumulati da Vettel dopo il ko di Monza. Lewis Hamilton non sbaglia un colpo, tutto il contrario del tedesco che, una volta sotto pressione, dimostra di andare sempre in tilt. LaPresse/Photo4 Problemi venuti a galla nel ...

Amazon Prime Video - le novità in arrivo a settembre : Selezionate novità quelle che compongono il calendario di settembre di Amazon Prime Video: per la fine dell’estate la piattaforma del gruppo online schiera titoli dall’alto tasso di adrenalina, come The Purge e La zona, ma anche commedie sentimentali come Forever. E, come sempre, per gli appassionati di sport, produzioni originali come Six Dreams e Pistorius. The Purge – prima stagione dal 5 settembre Arriva la serie da ...

Netflix - ecco le novità in arrivo a settembre : Un settembre ricco di tanti titoli molto attesi quello di Netflix. Oltre a nuove stagioni per serie come Atypical, BoJack Horseman e, nel mondo Marvel, di Iron Fist, debutta la miniserie evento Maniac. Per quanto riguarda i film sicuramente da segnalare Sulla mia pelle, la pellicola dedicata a Stefano Cucchi di passaggio anche alla Mostra di Venezia. Serie tv Sisters – prima stagione dal 1° settembre Grazie alle confessioni del padre in ...

Twitter PWA : ecco le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile [AGG.1] : [Aggiornamento1 22/08/2018] Gli sviluppatori di Twitter hanno appena rilasciato mediante il Microsoft Store un nuovo update su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la loro PWA. La versione è numerata 6.1.4.0 e introduce le novità preannunciate nei giorni scorsi (trovate la lista completa in basso). Articolo originale, Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i developer di Twitter addetti allo sviluppo della Progressive Web ...

Gboard 7.5 beta anticipa alcune novità in arrivo - tra cui clipboard e scorciatoie per Chrome OS : La versione 7.5 di Gboard, disponibile da un paio di giorni, porta alcune anticipazioni su quelle che potrebbero essere nuove funzionalità dell'applicazione. L'articolo Gboard 7.5 beta anticipa alcune novità in arrivo, tra cui clipboard e scorciatoie per Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

Twitter PWA : ecco le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i developer di Twitter addetti allo sviluppo della Progressive Web App hanno svelato le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Anche se non abbiamo delle tempistiche ben definite, è molto probabile che il roll-out di alcune di queste feature elencate qui di seguito sia appena iniziato in modo graduale e quindi raggiungerà tutti gli utenti nel giro di pochissimi giorni. Detto ...

Gli account Twitter ufficiali di Call of Duty : Black Ops 4 cambiano l'immagine di profilo : possibili novità in arrivo : Treyarch ha ufficialmente chiuso la beta di Call of Duty: Black Ops 4, ma a quanto pare gli sviluppatori sembrano già pronti per qualcosa di nuovo.Come riporta Dualshockers, gli account Twitter ufficiali di Call of Duty, Treyarch, Activision e David Vonderhaar hanno cambiato le loro immagini profilo con un nuovo simbolo che è chiaramente ripreso dal gioco.Tuttavia, anche se questo stuzzica la fantasia dei fan, al momento non è del tutto chiaro a ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth - scopriamo le novità della nuova espansione in arrivo il 14 Agosto : Il 14 Agosto sarà ufficialmente lanciato World of Warcraft: Battle for Azeroth, la settima espansione del celebre mmorpg fantasy di Blizzard – World of Warcraft – che a novembre festeggerà i 14anni dall’apertura. Gli eventi di Battle for Azeroth inizieranno con Alleanza ed Orda – le due fazioni di cui fanno parte i personaggi dei player in base alla razza scelta – in scontro aperto in seguito alle azioni ...