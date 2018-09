Ilva | sindacati | prevalenza massiccia ' sì' a inizio scrutini

Sindacati : bucati gli archivi dell'Usb. Online la lista delle donazioni pro Ilva : 'Le continue ricerche di #Anonymous e #LulzSecITA, hanno portato alla luce dati sensibili riguardanti il #Ministero Economia e Finanze e non solo', si legge in un tweet pubblicato dagli hacker. Tra ...

Ilva : Di Maio ottiene il sì dei sindacati all'accordo con Arcelor Mittal : 2 Ilva, storica industria leader nel settore siderurgico, finalmente vede uno spiraglio per il suo futuro. Dopo una riunione durata [VIDEO] per tutta la notte, in cui si sono confrontati il ministro delle Attivita' produttive Luigi Di Maio, Arcelor Mittal e i rappresentanti dei lavoratori, sembra finalmente profilarsi all'orizzonte un accordo definitivo fra la nuova proprieta' e le parti sociali. Ilva: cosa prevede l'accordo Il ...

Ilva - trovato l’accordo con i sindacati sui 10.700 posti di lavoro : Accordo su 10.700 assunzioni ed esuberi di fatto azzerati. La trattativa sull’Ilva è ad un passo dalla conclusione. Nella notte al Mise sono stati fatti altri piccoli passi avanti: la riunione che doveva riprendere un poco prima di mezzanotte è stata aggiornata alle 2 e mezza. In mattinata nuovi incontri ristretti per rivedere le proposte che nel f...

Ilva - siglata intesa tra Mittal e sindacatiVia libera a 10.700 assunzioni subito : Il commento del nuovo proprietario: "Oggi è l'inizio di un lungo percorso per avrere un'impresa più forte e più pulita". Il risultato del referendum verrà reso noto entro il 13 settembre, dal 15 partirà così il nuovo corso dell'azienda.

L'intesa, al di là dell'importante risultato occupazionale, è un segnale per la siderurgia e l'industria italiana. Coniugando innovazione, sicurezza e ambiente.

Risolta la vertenza Ilva - c'è l'ok dei sindacati all'intesa con Di Maio : Concluso l'accordo fra governo, sindacati e l'Arcelor Mittal. La nuova proprietà ha escluso licenziamenti. Entro il 2023 una soluzione certa anche per i 2700 in cassa integrazione. Ora la parola passa ...

Ilva - più assunzioni dirette e soldi per gli esodi : così Di Maio ha migliorato il “piano Calenda” e convinto i sindacati : Da una parte 10.700 assunzioni subito in Ilva da parte di AmInvestco, la garanzia di azzerare gli esuberi rimasti nel 2023 senza tagliare gli stipendi e 250 milioni di soldi pubblici per incentivare gli esodi. Dall’altra 10mila dipendenti diretti subito riassunti più 1.500 posti di lavoro garantiti attraverso la Società per Taranto e Genova a partecipazione statale – attraverso enti locali e Invitalia – con 200 milioni per ...

Ilva - sindacati revocano sciopero 11/9 : 17.10 Dopo l'accordo sull'Ilva siglato al Mise, i sindacati hanno revocato lo sciopero che era stato proclamato per l'11 settembre da Fim,Fiom,Uilm e dall'Usb. Lo ha annunciato il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini. "Oggi è l'inizio di un lungo percorso per fare dell'Ilva un'impresa più forte e più pulita", ha detto l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Matthieu Jehel dopo l'intesa. E plaude Confindustria. "E'un bel ...

Ilva - c'è l'accordo tra Mittal e sindacati : subito 10.700 assunzioni : Secondo quanto si apprende, il governo firmerà una dichiarazione di condivisione dell'intesa raggiunta. Tra i punti dell'accordo anche l'impegno ad assumere gli altri lavoratori fino al 2023. Saranno ...

Ilva - siglato l'accordo : 10.700 assunzioni. I sindacati : ora referendum tra i lavoratori : Lo sottolinea il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, commentando i risultati del tavolo istituzionale sull'Ilva, secondo il quale 'alla fine ha prevalso il buon senso in tutti, la politica ...

