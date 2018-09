Ilva | nel referendum tra i lavoratori vince il sì all’accordo col 93% Di Maio | “Miglior

"Gas radon nelle scuole di Taranto vicine all'Ilva". I cittadini scendono in strada per chiedere chiarezza : Un gruppo di cittadini del rione Tamburi di Taranto ha tenuto un sit-in davanti alla scuola Vico-De Carolis con l'intenzione di recarsi successivamente a Palazzo di città per chiedere chiarimenti, dopo aver appreso che 8 aule di tre plessi scolastici del quartiere sono state interdette per il rilevamento, da parte dell'agenzia regionale per l' Ambiente (Arpa Puglia), di Gas radon. In una intervista rilasciata al Tgnorba, il direttore ...

"Gas radioattivo nelle scuole vicine all'Ilva" : a Taranto esplode la protesta delle mamme : Le famiglie hanno contestato il sindaco Melucci: "Concentrazioni tre volte superiori al limite di legge: senza provvedimenti non manderemo i nostri figli a scuola". L'Arpa ha segnalato il problema due mesi fa. Il Comune: "Interverremo"

Ilva - Bellanova (Pd) vs Palombella (Uilm) : “Di Maio? Mai messo piede a Taranto”. “Sempre presente nella trattativa” : Confronto vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Teresa Bellanova, senatrice Pd ed ex viceministro dello Sviluppo Economico nel governo Renzi-Gentiloni, e Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. Il dibattito è incentrato sulla trattativa Ilva, conclusasi con l’accordo siglato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il quale è duramente attaccato da Bellanova: “In questo accordo è ...

Ilva - Calenda : 'Caro Di Maio - tu da oggi sei mio complice nel delitto perfetto' : Nel giorno della firma sull'ipotesi di accordo tra Am Investco, la cordata guidata da Arcelor Mittal, e i sindacati per il futuro dell'Ilva che...

Ilva - Landini : "Sarebbe importante presenza pubblica nell'assetto societario" : "Credo che oggi sia una bella giornata per il Paese, perché si parla di lavoro e di investimenti": così l'ex leader della Fiom, Maurizio Landini, al termine del vertice sull'Ilva al Mise che ha ...

Ilva - Di Maio : “È l’accordo migliore possibile nelle peggiori condizioni possibili. Ora una legge speciale per Taranto” : Dopo l’accordo raggiunto sull’Ilva tra sindacati, governo e azienda ArcelorMittal, è stato il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a rivendicare il risultato: “Bene la firma, ora una legge speciale per Taranto. Questo è l’inizio di un percorso. Dopo una lunga notte si è arrivati al miglior accordo possibile nelle peggiori condizioni possibili”, ha aggiunto Di Maio. E ancora: “Ora il vero obiettivo ...

Mondiali : SIlvana Stanco vince il Bronzo nel Trap e ottiene la prima carta olimpica per Tokyo 2020 : Silvana Stanco , 119, , Jessica Rossi , 115, e Alessia Iezzi , 109, hanno stabilito anche il nuovo record del mondo con 343 piattelli.

Ilva - trattativa proseguita nella notte. Distanze su organici : Roma, 6 set., askanews, - proseguita tutta la notte la trattativa su Ilva tra sindacati e ArcelorMittal al tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo Economico. Punti focali della discussione il ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : senza Jessica Rossi - l’Italia si affida a SIlvana Stanco nella finale del trap : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo: a Changwon nella finale femminile del trap si parla italiano. Silvana Stanco ha chiuso al secondo posto le eliminatorie perdendo allo shoot-off dalla tiratrice di Cina Taipei Lin Yi Chun, dopo che entrambe avevano terminato a quota 119/125. Sono in finale, con 117 la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, la cinese Wang Xiaojing e l’australiana Laetisha Scanlan, ...