Ilva - da Taranto valanga di sì a Mittal. L'accordo passa con il 94% dei voti : Una valanga di si a Taranto sulL'accordo tra Fim Fiom Uilm e Arcelor Mittal per la cessione del gruppo Ilva siglato la scorsa settimana: l'intesa ha raccolto il 94,29% di si, pari a 6.452 voti su 6.

Ilva : anche a Taranto vince il Sì all'accordo con Arcelor Mittal : Favorevoli il 94% dei voti, con percentuali in linea con quelle degli altri stabilimenti in tutto il paese - Dopo Corniglilano, Novi Ligure e Marghera, anche Taranto ha detto Sì all'accordo su Ilva ...

Ilva - da Taranto 94% sì a accordo Mittal : 19.02 Con una percentuale plebiscitaria,94%, i lavoratori dell'Ilva hanno detto sì all'accordo con Arcelor Mittal. Dei 6.866 votanti sui 10.820 aventi diritto al voto, i favorevoli sono stati 6.452, i contrari 392,gli astenuti 12. Secondo l'accordo,a Taranto dei 10.820 addetti saranno assunti subito 8.200, gli altri resteranno in amministrazione straordinaria o accetteranno gli incentivi all'uscita.

Ilva Taranto - oggi referendum su accordo : 9.01 Avviata all'Ilva di Taranto l'ultima giornata di assemblee di fabbrica per la discussione e l'esame dell'accordo firmato il 6 settembre al Mise col nuovo investitore Arcelor Mittal. oggi la conclusione della consultazione con il voto nel referendum. Un esito che si annuncia largamente positivo,come lo è stato, nelle scorse ore, quello dei siti liguri dell'Ilva.

TARANTO - CONSIGLIERE COMUNALE LASCIA IL M5S/ Massimo Battista : "Sull'Ilva tradita la città" : TARANTO, CONSIGLIERE COMUNALE LASCIA il M5S: Massimo Battista: "Sull'Ilva tradita la città". Nelle strade appaiono scritte di protesta contro Di Maio(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 00:40:00 GMT)

A Taranto la doppia verità dei grillini sull'Ilva : Alla prova dei fatti hanno dimostrato di non voler mettere in discussione l'attuale economia della città procedendo in continuità con il precedente esecutivo. Un cambio di rotta che non è mai stato ...

(VIDEO) Ilva - Consigliere 5 Stelle lascia il Movimento : “Il Movimento ha tradito Taranto” : Massimo Battista, operaio ed ex attivista del comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, ha lasciato il gruppo grillino e aderito a quello misto. “Non credo che Di Maio sarà accolto bene qui” Il caso ILVA diventa un boomerang per il Movimento Cinque Stelle, che a Taranto incassa le prime defezioni. Il Consigliere comunale Massimo Battista (operaio del siderurgico con passato da attivista nel comitato Cittadini e lavoratori ...

Taranto - sindaco contestato per radon in scuole vicine a Ilva - : Un gruppo di mamme ha criticato il primo cittadino Rinaldo Melucci per la presenza del gas naturale negli edifici frequentati dai figli. Il Comune replica: "Verifiche in corso ma nessun pericolo e ...

"Gas radon nelle scuole di Taranto vicine all'Ilva". I cittadini scendono in strada per chiedere chiarezza : Un gruppo di cittadini del rione Tamburi di Taranto ha tenuto un sit-in davanti alla scuola Vico-De Carolis con l'intenzione di recarsi successivamente a Palazzo di città per chiedere chiarimenti, dopo aver appreso che 8 aule di tre plessi scolastici del quartiere sono state interdette per il rilevamento, da parte dell'agenzia regionale per l' Ambiente (Arpa Puglia), di Gas radon. In una intervista rilasciata al Tgnorba, il direttore ...

Taranto - gas radioattivo nelle scuole vicine all'Ilva/ Due mesi fa segnalazione Arpa : scatta protesta famiglie : Taranto, gas radioattivo nelle scuole vicine all'Ilva: due mesi fa segnalazione Arpa, il Comune non è ancora intervenuto. Esplode la protesta delle famiglie: sindaco contestato(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:43:00 GMT)

"Gas radioattivo nelle scuole vicine all'Ilva" : a Taranto esplode la protesta delle mamme : Le famiglie hanno contestato il sindaco Melucci: "Concentrazioni tre volte superiori al limite di legge: senza provvedimenti non manderemo i nostri figli a scuola". L'Arpa ha segnalato il problema due mesi fa. Il Comune: "Interverremo"

Taranto - il consigliere comunale pentastellato Battista lascia il Movimento : “Su Ilva speranze tradite” : Il consigliere comunale tarantino del Movimento 5 Stelle, esponente della minoranza Massimo Battista, operaio Ilva, lascia il partito, a seguito dell’accordo raggiunto tra azienda, sindacati e governo per la vendita dell’azienda. “E’ una decisione che prendo nel rispetto di più di mille cittadini che mi hanno votato ma anche di tutto il resto della città”, ha detto stamane Battista incontrando i giornalisti. Battista è ...

Ilva - consigliere pentastellato di Taranto lascia polemicamente M5S : Non c'è pace per il Movimento 5 Stelle : la vicenda dell' Ilva di Taranto sta mettendo a dura prova la tenuta del movimento fondato da Beppe Grillo. È notizia di pochi giorni fa infatti che la ...

"Di Maio ha tradito Taranto - riceverà solo fischi". Consigliere comunale lascia il M5S dopo l'Ilva : Il Consigliere comunale tarantino del Movimento 5 Stelle, esponente della minoranza Massimo Battista, operaio Ilva, lascia il partito, a seguito dell'accordo raggiunto tra azienda, sindacati e governo per la vendita dell'azienda. "E' una decisione che prendo nel rispetto di più di mille cittadini che mi hanno votato ma anche di tutto il resto della città", ha detto stamane Battista incontrando i giornalisti. Battista è ...