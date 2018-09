optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Il trailer di #Sabrina su Netflix, la strega compie 16 anni tra scene e rituali raccapriccianti (video) - _diana87 : RT @OptiMagazine: Il trailer di #Sabrina su Netflix, la strega compie 16 anni tra scene e rituali raccapriccianti (video) - _diana87 : Il trailer di Sabrina su Netflix, la strega compie 16 anni tra scene e rituali raccapriccianti (video) -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Divulgato il primo, raccapricciante,disu. Il reboot della serie'90 con Melissa Joan Hart rivive in uno show dark nella formula originale dei fumetti Archie Comics. La streghetta adolescente, interpretata nella nuova versione da Kiernan Shipka,sedicineldisu.La prima stagione, composta da dieci episodi, vedrà laconfrontarsi con ogni sorta di problemi, dai bulli della scuola al diavolo in persona. Il teaser video infatti mostra alcuneda brividi, che fanno onore al titolo originale della serie - Le terrificanti avventure disatanici, atmosfere da film dell'orrore e ovviamente non mancano le moderne fattucchiere.Nel cast della serie anche Miranda Otto nei pdella zia severa di, Zelda Spellman, Lucy Davis è la zia simpatica, Hilda Spellman; Ross Lynch interpreta Harvey ...