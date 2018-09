Il tifone Mangkhut minaccia le Filippine | raffiche a 255 km h | migliaia di evacuati

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018)di persone sono interessate dall’ordine di evacuazione dalle zone costiere del nord delle, in previsione dell’arrivo sabato del, accompagnato dafino a 255 km/h. In totale sono 10 milioni coloro che vivono nelle regioni sulla traiettoria della tempesta, in queste ore nel Pacifico. Secondo le previsioni, saranno colpite anche milioni di persone che vivono sulle coste meridionali della Cina. L’arcipelago viene colpito ogni anno da circa 20 tifoni, che provocano spesso vittime e contribuiscono alla povertà di milioni di persone. L'articolo Illea 255 km/h,diMeteo Web.